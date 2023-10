Polský opoziční lídr Tusk vyzval Dudu, aby rychle rozhodl o nové vládě

Varšava - Polský opoziční lídr Donald Tusk dnes vyzval prezidenta Andrzeje Dudu, aby učinil rychlé rozhodnutí ohledně jmenování nové vlády. Tři opoziční strany včetně Tuskovy Občanské koalice získaly v nedělních volbách většinu v obou komorách polského parlamentu, podle Tuska jsou nyní připravené převzít vládní odpovědnost. Hlava polského státu se ke svému dalšímu postupu zatím nevyjádřila.

Volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), která byla u moci v posledních osmi letech. Nadpoloviční většinu v dolní komoře a také v Senátu však získaly tři opoziční strany - Tuskova proevropská Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice, které vyjadřují vůli vytvořit novou vládní koalici.

"Obracím se na pana prezidenta s vášnivým apelem. Lidé čekají na první rozhodnutí, která budou následovat po těchto volbách. Velmi bych pana prezidenta požádal, aby učinil energická a rychlá rozhodnutí," uvedl Tusk ve videoprohlášení na sociální síti X. "Vítězné demokratické strany jsou v neustálém kontaktu a jsou připraveny kdykoliv převzít vedení země," dodal.

V děkovném projevu, který podle polských médií odkládal až na dobu po ohlášení konečných výsledků hlasování, Tusk vyzdvihl také volební účast, která byla s více než 74 procenty nejvyšší od pádu komunistického režimu v roce 1989.

Výsledky voleb jsou podle komentátorů velkým vítězstvím Tuska, kterého se dosud vládní PiS pod vedením svého lídra Jaroslawa Kaczyńského pokoušela v předvolební kampani vykreslovat jako loutku v rukou Ruska a Německa. Podle agentury AP je pravděpodobné, že se Tusk vrátí do premiérské funkce, kterou již zastával v letech 2007 až 2014. V letech 2014 až 2019 pak působil jako předseda Evropské rady.

Duda musí v souladu s ústavou svolat nový Sejm do 30 dnů od voleb a pověřit některého z politiků sestavením vlády. V Polsku je zvyklostí, nikoliv však pravidlem, že pověření získá zástupce nejsilnějšího politického uskupení. Blízký spojenec vládních konzervativců Duda ve svém dosud jediném povolebním vyjádření v pondělí neuvedl, jak bude postupovat. Podle agentury DPA se však předpokládá, že udělí mandát nejprve někomu z PiS. To by mohlo proces sestavování vlády o několik týdnů pozdržet.