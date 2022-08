Polský ministr kvůli fondům EU zaútočil na šéfku EK, Německo a Morawieckého

Varšava - Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro dnes obvinil šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, že "podvedla" polského premiéra Mateusze Morawieckého, a tvrdil, že Německo je odpovědné za to, že Evropská komise zablokovala Polsku přístup k miliardám eur z unijního fondu určeného pro obnovu ekonomiky po pandemii, uvedla agentura PAP.

Ziobro na dnešní tiskové konferenci také prohlásil, že jeho strana, Solidární Polsko, varovala premiéra Morawieckého před tímto vývojem, a vybízel šéfa vlády, aby přišel s řešením situace.

Při útoku na von der Leyenovou, předsedkyni EK a její vlast, Německo, Ziobro podle PAP řekl, že Polsko bylo "okradeno" o své peníze z unijního fondu a že německá politika "při této loupeži sehrála vedoucí roli".

Evropská komise na počátku června schválila polský plán obnovy, ale podmínila uvolnění peněz splněním "milníků", potvrzujících nezávislost polského soudnictví. Podmínky stanovila EK po sporu s Varšavou o reformách soudnictví, které EK považovala za škodlivé pro právní stát.

Východiskem se měl stát prezidentský návrh novely zákona o nejvyšším soudu, který ruší disciplinární komoru nejvyššího soudu, jež se jevila hlavním jablkem sváru. Novela byla přijata v polovině července. Koncem července ale von der Leyenová upozornila, že Polsko ještě musí splnit své sliby, protože novela byla přijata v podobě, která nezaručuje soudcům jejich práva. Polsko se také musí podřídit rozhodnutím Soudního dvora EU v této věci.

Právě Ziobro je hybatelem změn v polské justici, které vedly k vypuknutí dlouhodobého sporu mezi Varšavou a Bruselem, a staví se proti ústupkům Bruselu. Na domácí scéně je vnímán jako soupeř a kritik premiéra Morawieckého uvnitř vládní koalice.

Ziobro nyní poukázal na zprávu ze sobotního vydání německého týdeníku Der Spiegel, podle které místopředsedkyně EK Věra Jourová, která je eurokomisařkou pro hodnoty a transparentnost, byla proti přijetí polského národního plánu obnovy a uvolnění finančních prostředků.

"List Der Spiegel se snaží prezentovat verzi (událostí), jako by to nebyla paní von der Leyenová, která podváděla polskou vládu a polského premiéra, ale ve skutečnosti za tím vším stála - s prominutím - 'zlá Češka' Jourová," řekl Ziobro. "Inu to jsou pohádky pro hodné děti, je to jen další pokračování německého blouznění," dodal.

"Von der Leyenová byla a je významná německá politička, jasně podvedla polského premiéra, podvedla prezidenta (Andrzeje Dudu), vystavila ho ponižování, cestám do Bruselu, vyzdvihovala návrh zákona (novelu zákona o nejvyšším soudu), návrh byl přijat a dnes slyšíme, že to nestačí a jsou kladeny nové požadavky,“ řekl Ziobro.

Ministr spravedlnosti uvedl, že jeho menší koaliční strana Solidární Polsko před takovým scénářem varovala již v prosinci 2020. O půl roku později znovu varovala před "ústupky cynickým, odhodlaným, většinou německým politikům", kteří podle Ziobra hají "vedoucí roli" v EU. Ústupky podle ministra povedou jen k ještě většímu nátlaku na Polsko, k vydírání, dalším podvodům a v konečném důsledku k okradení Poláků.

"Polsko bylo okradeno a hlavní roli v tomto drancování hraje německá politika, němečtí politici, s Němkou von der Leyenovou v čele, to je fakt," prohlásil ministr podle PAP.

Polsko podle ministra potřebuje najít východisko z této situace. Ziobrova strana proto vyzývá premiéra Morawieckého, "který svého času důvěřoval (bývalé německé kancléřce Angele) Merkelové a důvěřoval von der Leyenové i přes naše varování", aby předložil plán B. "Jsme připraveni spolupracovat. Uděláme vše, aby Polsko nepodlehlo vydírání. Jsme rovnoprávným členem EU," zdůraznil Ziobro.

MInistr podle týdeníku Wprost také obvinil největší opoziční stranu v čele s bývalým polským liberálním premiérem a někdejším předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem z tiché spolupráce s Německem, a to s cílem svrhnout nynější polskou vládu a vrátit k moci "kolaboranta" Tuska.