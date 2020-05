Polský ministr kritizoval reakci Ruska na odstranění sochy Koněva

Praha - Reakce Ruska na odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6 byla zásahem do svobody a suverenity České republiky. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) to řekl jeho polský protějšek Jacek Czaputowicz. Připomněl, že v ruském městě Tver byly v době výročí konce druhé světové války odstraněny dvě pamětní desky věnované obětem takzvaného katyňského masakru, který znamenal smrt tisíců Poláků zavražděných před 80 lety sovětskou tajnou policií.

"Ministr Petříček se zmínil o situaci související s Koněvovou sochu v Praze. Byl to velice agresivní zásah do svobody a suverenity České republiky," řekl Czaputowicz. "Já zase oplatil podobnou kauzou, kterou jsme měli v poslední době ve vztazích s Ruskem, kdy se sundaly dvě pamětní desky v Tveru. Jedna byla pro oběti Stalinova režimu a druhá pro zavražděné polské důstojníky. Vnímáme to jako pokus o reinterpretaci světových dějin. Myslíme si, že spolu se proti tomu musíme výrazně postavit," dodal polský ministr.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov nedávno prohlásil, že Koněvův památník v Praze bude nutné na základě závazků z česko-ruské smlouvy obnovit. Jako "dětinské" odmítl české vysvětlování, že o odstranění sochy se rozhodlo na místní úrovni. Prohlášení ruských představitelů podle českého ministerstva zahraničí nepřispívají k vytvoření atmosféry pro věcná jednání. Česko nedávno požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté také kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy, či kvůli rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu.

Ministři dnes jednali také o spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). ČR jí do konce června předsedá, poté se toho ujme právě Polsko. Hovořili tak o posledních plánovaných aktivitách v rámci českého předsednictví včetně zasedání s partnery se severskými zeměmi a s pobaltskými státy. Podle Czaputowicze by V4 měla hájit společné zájmy v Evropské unii.