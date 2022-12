Polský kněz poučil věřící, co chce k jídlu, až jim přijde po Vánocích požehnat

Katovice (Polsko) - Pozornost polských médií vzbudil kněz ze Slezska, který věřícím během mše dal instrukce, čím ho mají pohostit, až za nimi přijde po Vánocích domů, aby jim požehnal. Farníky například upozorňoval, že nebude jíst v každé domácnosti a že musí dodržovat dietu.

Na internetu se objevilo video, na kterém kněz Kazimierz Cichoń v kostele ve vsi Przegendza říká, že pokud to není vyloženě blízko, mají pro něho a pro ministranty věřící přijet autem deset minut před návštěvou a pak je zase odvézt zpět. "Pokud jde o jídlo, rád se najím, ale ne v každé domácnosti, nezvládnu jíst u každého, ani v každé druhé domácnosti," upozorňuje duchovní. Pije jen obyčejný černý čaj bez jakýchkoliv dodatků. "Ještě takový slabší, to je jediné, co piju," upřesňuje. Jestli jde o večeři, uvítal by studenou obloženou mísu, protože z ní si vybere, co může jíst. Pečivo chce obyčejné bílé. "Pokud jde o nějaké koláče, nejlepší je bábovka nebo něco kynutého, lehce stravitelného," přiblížil kněz své preference.

Mluvčí katovické arcidiecéze Tomasz Wojtal televizi TVN24 řekl, že pohoštění pro kněze není součástí obchůzek duchovního po domácnostech věřících. "Neexistují přesná pravidla v této věci," řekl. Podle něho by se dalo diskutovat o tom, zda bylo patřičné, jak kněz v Przegendze k věřícím mluvil. Wojtal dodal, že i on dříve po Vánocích chodil farníkům žehnat k nim domů, ale nikdy necítil potřebu je poučovat o tom, jak se na návštěvu mají připravit. V souvislosti se zájmem médií, jaký Cichoń vyvolal, mluvčí podotkl, že je dobré předvídat, jaké následky mohou mít různé výpovědi učiněné na veřejnosti.

TVN24 na svých internetových stránkách uvedla, že Cichoń během mše neprobíral jen "přízemní" otázky týkající se dopravy a pohoštění, ale připomínal věřícím, že nejdůležitější při jeho návštěvě je společná modlitba.

Podle portálu rybnik.naszemiasto.pl se ale lidé Cichoně i zastávají jako pobožného kněze a hodného a slušného člověka. Myslí si, že se snažil předejít nepříjemné situaci, ale nedokázal to šikovně říct.

Zejména na polském venkově je zvykem, že rodiny pro kněze během povánočních obchůzek připravují oběd na jejich začátku, v poslední domácnosti na něho čekají s večeří.