Polskou hranici s Běloruskem střeží přes 7000 vojáků a policistů

Varšava - Polskou hranici s Běloruskem střeží před ilegálním pronikáním migrantů více než 7000 pohraničníků, vojáků a policistů a další přibudou. Polské tiskové agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Bartosz Grodecki. Sdělil rovněž, že Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) pomáhá Polsku připravit návrat migrantů do zemí jejich původu.

Varšava obviňuje režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z úmyslného vyvolání migrační krize ve snaze destabilizovat Polsko a pobaltské státy, jejichž hranice tvoří východní vnější hranici Evropské unie. Litva požádala agenturu Frontex, aby jí s kontrolou jejích hranic pomohla.

Polsko podle Grodeckého ale o takovou asistenci Frontexu nyní nežádá. "Dnes nevidíme potřebu zapojovat Frontex do činnosti na naší hranici," řekl. "V současné době střeží úsek hranice s Běloruskem přes 7000 příslušníků pohraniční stráže, policistů a vojáků polské armády. Bude jich víc a polsko-běloruská hranice je kratší než litevsko-běloruská," vysvětlil.

"V tomto podporu Frontexu nepotřebujeme. Chceme však s Frontexem spolupracovat v oblasti readmise nebo návratu migrantů do země jejich původu," dodal. Připomněl přitom, že šéf evropské pohraniční agentury Fabrice Leggeri 4. října při návštěvě pásma u polské hranice s Běloruskem řekl, že by se jeho úřad mohl zapojit do organizování letů z Polska do třetích zemí.

"Chceme této nabídky využít," sdělil Grodecki. "V této oblasti je podpora agentury Frontex důležitá. Frontex má zavedený systém vracení. Používá kvalifikované lidi, nástroje a finanční prostředky," poznamenal a vyjádřil naději, že agentura bude brzy schopna takové lety zorganizovat.

Vedle zvyšování počtu příslušníků ozbrojených sil zapojených do ostrahy hranic se polská vláda rozhodla postavit na hranici s Běloruskem zeď. Tomuto jejímu návrhu dal Sejm, dolní komora parlamentu, minulý týden zelenou schválením příslušného zákona.

Odůvodnění předlohy tohoto právního předpisu obsahovalo mimo jiné údaj, že od začátku letošního ledna do konce září polská pohraniční stráž zabránila 9287 pokusům o ilegální přechod hranice z Běloruska. Z toho za poslední dva měsíce bylo těchto případů kolem 8000.