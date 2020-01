Polsko získá z uhelného fondu dvě miliardy eur, ČR 581 milionů

Štrasburk - Polsko bude výrazně největším příjemcem peněz z fondu, kterým chce Evropská komise kompenzovat regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích přechod na klimaticky odpovědné hospodářství. Z celkových 7,5 miliard eur (190 miliard korun) získá Varšava dvě miliardy. Česko bude mít po Německu a Rumunsku čtvrtý největší podíl 581 milionů eur (14,6 miliardy Kč). ČTK to dnes sdělily diplomatické zdroje.

EK chce spolu se zmíněnou částkou za pomoci národních příspěvků a soukromých investic celkem pro pomoc nejvíce dotčeným regionům v příštích sedmi letech získat nejméně 100 miliard eur. Podle kritických hlasů z řad europoslanců či členských zemí však tato částka nebude pro plnění klimatických závazků dostatečná.

Europoslanci podpořili zelenou dohodu, odmítli zmínit jádro

Poslanci Evropského parlamentu dnes podpořili klimatický plán nové Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Takzvaná Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku o nejméně 50 procent proti hodnotám z roku 1990. Poslanci vyzvali, aby byl cíl vyšší. Dva pozměňovací návrhy, které uznávaly roli jaderné energetiky při dosažení klimatických cílů, ale europoslanci odmítli.

Plán Ursuly von der Leyenové má obsahovat pět desítek kroků, které by do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické neutrality. Týkat se má řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství. V úterý komise představila investiční fond, který by měl průmyslovým a uhelným regionům pomoci při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Evropský parlament dnes plány nové komise podpořil poměrem hlasů 482 ku 136. Devadesát pět poslanců se zdrželo. Zároveň parlament v nezávazné rezoluci vyzval, aby byly cíle směřované k roku 2030 ještě ambicióznější. Emise by se měly podle něj snížit oproti roku 1990 ne o "alespoň 50 až 55 procent", jak žádá komise, ale o 55 procent.

Při hlasování o Evropské zelené dohodě zamítli poslanci dva pozměňovací návrhy, které chtěly uznat roli jaderné energetiky. Do konečného dokumentu se tak nedostala formulace z jednoho z návrhů, že Evropský parlament "uznává roli, kterou jaderná energie hraje jako nízkouhlíková technologie v národních energetických mixech", ani formulace z druhého, že Evropský parlament "věří, že jaderná energie může hrát roli v dosažení klimatických cílů".