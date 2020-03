Polsko zavádí sanitární kontroly na hranicích s ČR a Německem

Hasiči a policisté 9. března 2020 na hraničním přechodu Petrovice na Ústecku předávali informační letáky a kontrolovali teplotu cestujících na příjezdu do České republiky. Je to součást preventivních opatření proti šíření nového koronaviru. Týká se deseti frekventovaných přechodů, po nichž by lidé mohli přijet do republiky především z Itálie, která je nejvíce zasaženou zemí koronavirem v Evropě. ČTK/HZS Ústeckého kraje