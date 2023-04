Polsko ve středu čeká návštěvu Zelenského, uvedl poradce polského prezidenta

Varšava - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijede ve středu na oficiální návštěvu Polska. Dnes to na twitteru oznámila kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy.

Zelenskyj s Dudou budou jednat nejen o bezpečnostních otázkách, ale i olitice, ekonomické spolupráci nebo o tématech týkajících se polsko-ukrajinské historie, řekl v rozhlasové stanici RMF FM poradce polského prezidenta pro zahraniční politiku Marcin Przydacz. Prezidenti spolu budou mluvit i o situaci kolem dovozu ukrajinského obilí do Polska, kde si zemědělci stěžují na to, že polský trh zaplavilo levnější ukrajinské obilí. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko proto navrhují Evropské komisi obnovení cel a kvót na ukrajinské zemědělské produkty v případě, že příliv těchto produktů snižující ceny na unijních trzích nebude možné zastavit jiným způsobem.

Zelenskyj se ve Varšavě sejde také s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a na Královském zámku se setká s Poláky a Ukrajinci, kteří v Polsku žijí.

Zelenskyj od vpádu ruských vojsk do své země loni v únoru do zahraničí cestuje jen zřídka. Loni v prosinci se vydal do Washingtonu, letos v únoru navštívil Londýn, Paříž a Brusel. Během těchto zahraničních cest se spojenci jednal hlavně o další pomoci pro Ukrajinu. Zelenskyj na cesty mířil přes Polsko a při těchto příležitostech se tajně setkal s polskými představiteli jedině na pracovní úrovni, uvedl Przydacz.

Polsko patří k zemím, které nejvíce podporují zemi čelící ruské agresi. Pomáhá jí vojensky, přijalo v absolutních číslech nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků a slouží také jako logistické centrum pro dopravu vojenské pomoci na Ukrajinu. Od loňského 24. února, kdy ruská invaze začala, odbavili polští pohraničníci 10,84 milionu Ukrajinců, kteří vstupovali na polské území. Na Ukrajinu z Polska odjelo 9,011 milionu lidí, uvádí polská pohraniční stráž. Silná ukrajinská komunita existovala v Polsku už před nynější válkou.