Polsko si připomnělo povstání ve varšavském židovském ghettu

Varšava - Polsko si dnes připomnělo 78. výročí od vypuknutí povstání obyvatel židovského ghetta ve Varšavě, kteří se v zoufalém pokusu snažili odvrátit deportace do nacistických vyhlazovacích táborů. Jednalo se o největší ozbrojené povstání Židů za druhé světové války a také první městskou vzpouru v okupované Evropě, píše agentura PAP. Pandemie covidu-19 přesunula velkou část letošních připomínkových akcí do virtuálního prostoru.

"Letos se nám nepodaří setkat se osobně. Při vzpomínce na ty, kteří odešli, dnes nemůžeme riskovat své zdraví a životy. Život je velký dar, jenž je třeba ctít," řekl vrchní polský rabín Michael Joseph Schudrich. Zdůraznil zároveň, že je nutné o povstání ve varšavském ghettu říkat pravdu. "Navzdory plynoucím rokům a civilizačním změnám nesmíme zapomenout na to, co se tehdy stalo, na lidi, kteří umřeli, byli zavražděni. Svědectví jejich života nás učí, že jsou v životě hodnoty, jako je svoboda nebo lidská důstojnost, za které je nutné bojovat až do konce, do posledního dechu," řekl agentuře PAP Schudrich.

"Můj přítel se zeptal Marka Edelmana, posledního velitele povstání v ghettu, zda se se pustil do boje, protože si sám chtěl vybrat formu své smrti. Přiznal tenkrát, že nešlo o formu smrti, ale o volbu toho, jakým způsobem bude žít do okamžiku, kdy zemře," dodal Schudrich.

Letošní akce k uctění památky hrdinů povstání omezila, podobně jako vloni, současná opatření proti šíření koronaviru. Řada z nich se přesunula na internet, kde jsou naplánovány koncerty, debaty, přednášky nebo filmové projekce, uvedl server televize TVN24 s odvoláním na starostu Varšavy.

Na výročí povstání byl odhalen skromný skleněný pomník na počest historika Emanuela Ringelbluma a jeho spolupracovníků, kteří mu pomáhali s vytvářením jedinečných tajných archivů o životě a boji asi 480.000 lidí uvězněných nacisty v ghettu, uvedla agentura AFP. Tyto archivy představovaly "časovou schránku" s poselstvím naděje od lidí, kteří je skryli pro další generace, řekl Lukasz Mieszkowski, tvůrce památníku. Do něj zakomponoval jednu stránku ze závěti devatenáctiletého Dawida Grabnera s poznámkou "to, co jsme nemohli vykřičet světu, pohřbili jsme pod zemí".

Grabner byl součástí skupiny, která uschovala v tajném archivu oficiální dokumenty i noviny vydávané v ilegalitě, lístky na příděl potravin, pohlednice, recepty, literární texty, reklamní letáky i obaly od bonbonů. Součástí byla i statistika zemřelých hladem, nemocemi a zabitých Němci. "Ringelblumovy archivy jsou ve světě jedinečné. Obsahují 30.000 naprosto profesionálně sestavených dokumentů svědčících o životě ve varšavském ghettu," uvedl historik Piotr Wislicki.

Válku přežili jen tři členové týmu, jejichž svědectví umožnila po válce najít první část archivu. Další se našla v roce 1950, ale třetí se nikdy nalézt nepodařilo. Dnes je archiv vystaven v Židovském historickém ústavu ve Varšavě. Všechny dokumenty byly popsány a digitalizovány a jsou k dispozici na internetu.

Židovské ghetto vytvořili ve Varšavě nacisté v roce 1940 a nastěhovat se do něj museli všichni Židé, kteří žili mimo jeho oblast. Zhruba 450.000 lidí se pak tísnilo na malém prostoru a v katastrofálních podmínkách - desítky tisíc z nich nepřežily. V létě 1942 nacisté začali s likvidací ghetta a za dva měsíce se na 260.000 Židů dostalo do vyhlazovacího tábora Treblinka. V dubnu 1943 zahájili nacisté poslední etapu likvidace ghetta, narazili však na nečekaně silný ozbrojený odpor stovek židovských mladíků a dívek. Hlavní ozbrojené střety vypukly 19. dubna 1943.

Povstání mělo malé šance na úspěch, nacisté ho potlačili za necelý měsíc, stalo se však symbolem vzdoru ve zdánlivě marné situaci. Zahynulo během něj 13.000 Židů, dalších zhruba 50.000 nacisté následně deportovali zejména do Treblinky. Mrtvých na německé straně bylo asi 100 až 200. Přibližně čtyřicítce židovských bojovníků se podařilo z ghetta uprchnout kanály a část z nich vytvořila partyzánské oddíly, další vstoupili do polských jednotek a někteří později bojovali ve Varšavském povstání v roce 1944.