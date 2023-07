Polsko se ohradilo proti Putinovým vyjádřením u ruského velvyslance

Varšava - Polské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského velvyslance, aby se ohradilo proti pátečním výrokům ruského prezidenta Vladimira Putina, který obvinil Varšavu z územních nároků vůči Bělorusku a Ukrajině. Informovala o tom polská média.

"Polsko pokládá pseudohistorické závěry a pokusy očistit válečného zločince, jakým byl (sovětský diktátor Josif) Stalin, jiným válečným zločincem, jakým je v současnosti Vladimir Putin, výlučně za provokace a za pokus vyprovokovat eskalaci napětí," prohlásil náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński podle serveru Onet. Dodal, že Varšava odmítá pokusy o revizi dějin a využívání revizionismu v propagandě. Znovu také vyzvala Rusko k ukončení okupace ukrajinského území. Hranice mezi státy jsou podle Jablońského "naprosto nedotknutelné" a Polsko odmítá jejich revizi.

"Pan velvyslanec byl ze situace zjevně nervózní. Setkání bylo velice krátké. Jeho chování neodpovídalo diplomatickému protokolu. Bohužel nezachoval se tak poprvé. Jeho postoj dokonale vystihuje postoje státu, který reprezentuje," dodal polský diplomat.

Po druhé světové válce se hranice polského státu posunuly o stovky kilometrů z východu na západ. Území, které před válkou bylo součástí Polska, zabral Sovětský svaz a nyní je součástí Běloruska a Ukrajiny. Polsko Stalin "odškodnil" na úkor poraženého Německa, které bylo na začátku války sovětským spojencem. K německému útoku na Polsko v září 1939 se sovětská vojska přidala a obsadila východ země obývaný mimo jiné Bělorusy a Ukrajinci.

Velvyslanec Sergej Andrejev po odchodu z ministerstva uvedl, že rozhovor se týkal polské politiky vůči Ukrajině a Rusku. "Odmítl jsem všechna polská nařčení na adresu prezidenta Vladimira Putina. Nejsou vůbec opodstatněné," řekl podle Onetu.

Putin v pátek tvrdil, že polské elity sní o tom, že se zmocní běloruského a ukrajinského území. Prohlásil, že "rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci" a že Rusko odpoví "všemi prostředky", kterými disponuje. Zároveň uvedl, že polští představitelé pravděpodobně očekávají, že vytvoří nějakou koalici pod záštitou NATO a "přímo zasáhnou do konfliktu na Ukrajině, aby si pak 'utrhli' tučnější kus, aby získali zpět to, co považují za svá historická území - dnešní západní Ukrajinu". Svá slova ničím nepodložil, upozornila BBC. Putin dále prohlásil, že "západní území dnešního Polska jsou darem (diktátora Josifa) Stalina Polákům" a Moskva jim to "připomene".

"Stalin byl válečný zločinec, který zavinil smrt statisíců Poláků. Historická pravda není diskutabilní. Ruský velvyslanec bude předvolán," zareagoval už v pátek polský premiér Mateusz Morawiecki.