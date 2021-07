Polsko požádalo soud EU o zrušení nařízení k zákazu těžby v Turówě, píše list

Varšava - Polsko poslalo k Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o zrušení předběžného opatření, které spočívá v okamžitém zastavení těžby v hnědouhelném dole Turów, píše dnes list Gazeta Prawna. Varšava se podle něj vyslovila rovněž k české žádosti o uložení pokuty ve výši pěti milionů eur (asi 127,3 milionu korun) za každý den, kdy bude v polském dole nedaleko hranic s Českem pokračovat těžba. Deník zároveň s odvoláním na své zdroje poznamenal, že se jednání v Praze minulý týden neslo v lepším duchu než dříve.

Česká republika se na Soudní dvůr EU obrátila v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu Turów, který leží u hranic s Českem a Německem. Unijní soud v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole. Polský premiér nicméně oznámil, že země nařízení nedodrží, neboť by to mělo pro Polsko velmi negativní důsledky. Česko proto požádalo Soudní dvůr EU, aby Varšavě udělil pokutu za každý den, kdy bude pokračovat těžba. Zároveň spolu jednají expertní skupiny obou zemí o návrhu mezivládní dohody.

Polská vláda nyní u soudu argumentuje mimo jiné tím, že náhlé zastavení těžby by mohlo způsobit ekologickou katastrofu, a zároveň se odvolává na energetickou bezpečnost země a celého regionu, jelikož hnědé uhlí z Turówa zásobuje místní elektrárnu a ta je důležitá pro celý energetický systém, píše polský deník.

Varšava podle něj doufá, že Soudní dvůr EU zváží její návrhy ještě před srpnovými prázdninami tribunálu a dříve, než se začne zabývat žádostí Prahy o pokutu za každý den pokračující těžby.

"Rozhodnutím soudu si nemůžeme být jisti, ale naděje tu je," cituje list svůj zdroj z polské vlády. Ten se rovněž nechal slyšet, že čtvrteční jednání s českou stranou o mezivládní dohodě, která by mohla spor urovnat, bylo "odborné" a konstruktivnější než předchozí schůzka. Návrh dohody podle Gazety Prawne mimo jiné předpokládá, že Polsko vyčlení přibližně 50 milionů eur (přes 1,2 miliardy korun) na investice do vodohospodářství na české straně. Česko se obává, že polský důl ohrožuje vodní zdroje na české straně. Varšava takovou hrozbu popírá.

Faktem je, že polský důl se o 400 metrů přiblíží k českým hranicím, podotýká list s tím, že důlní správa poukazuje na řadu zavedených ochranných opatření - například proti hluku, prachu a ke zvýšení ochrany podzemních vod.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů.