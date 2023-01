Polsko podle ministra obrany převezme první americké tanky Abrams už na jaře

Varšava - Polsko převezme první tanky americké výroby Abrams už letos na jaře a do konce roku jich Polsko dostane 58. Uvedl to polský ministr obrany Mariusz Blaszczak ve vysílání veřejnoprávní rozhlasové stanice Polskie Radio 1. Dodal, že polské posádky pro jejich používání vycvičila americká armáda. Informoval o tom polský server Interia.

Tanky, které letos dorazí do Polska, budou stroje starší generace M1A1, které "vyplní mezery poté, co Polsko převezlo staré tanky T-72 na Ukrajinu", uvedl Blaszczak. Nejmodernější tanky Abrams M1A2 dorazí do Polska na konci příštího roku.

Celkem si Varšava loni v dubnu objednala 250 amerických tanků. Polsko zároveň převezlo na Ukrajinu 240 upravených tanků T-72. Letos podepsal Blaszczak smlouvu o nákupu dalších 116 tanků Abrams M1A1.

Dodávky moderních tanků na Ukrajinu jsou předmětem diplomatických jednání posledních dní. Německý kancléř Olaf Scholz ve středu souhlasil s poskytnutím německých tanků Leopard 2 Kyjevu i s jejich reexportem dalšími zeměmi, které je vlastní. Kromě toho americký prezident Joe Biden oficiálně přislíbil Ukrajině 31 tanků M1 Abrams, které mají být dodány během několika měsíců.