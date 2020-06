Polsko otevřelo své hranice pro sousedy ze zemí EU

Praha - Polsko se dnes připojilo k evropským zemím, jež otevřely své hranice se sousedy z Evropské unie. Týká se to tedy i Česka, ale nikoli Ukrajiny, Běloruska a Kaliningradské oblasti. Epidemií nejhůře zasaženou zemí zůstávají i po údajích z minulých 24 hodin Spojené státy, kde už zemřelo 114.669 lidí. Druhá je Brazílie těsně následovaná Británií, v obou zemích je více než 41.000 mrtvých.

Česká republika má hranice se Slovenskem a Rakouskem otevřené od minulého týdne, do Německa mohou Češi s prokazatelným důvodem, což Berlín by toto omezení mohl brzo zrušit. Na hranicích se už nedělají kontroly teploty a není povinnost dvoutýdenní karantény. V případě Polska to ale pro Čechy začne plně platit až v pondělí, kdy skončí povinnost prokázat se při návratu do Česka negativním testem. Výjimkou na polské hranici zůstává úsek ve Slezském vojvodství, kde je mnoho případů nákazy a negativní testy při příjezdu do ČR z této oblasti zůstanou povinné.

Vysoká čísla o nových případech nákazy i o počtu úmrtí stále přicházejí z Brazílie - za minulých 24 hodin země oznámila 909 mrtvých a téměř 26.000 infikovaných; od začátku epidemie tam zemřelo 41.828 lidí a nakazilo se 828.810 lidí. Světová zdravotnická organizace situaci v Brazílii sleduje s obavami.

Jen o něco nižší - 839 - je počet nově zemřelých v USA, kde denně zaznamenávají na 20.000 nově infikovaných. USA jsou epidemií nejpostiženější na světě - koronavirus se tam potvrdil u více než dvou milionů lidí a zemřelo 114.699 pacientů. Třetí na světě je co do počtu nakažených Rusko, jež za minulý den ohlásilo nově více než 8700 infikovaných a 114 úmrtí. Celkově Rusko registruje 520.129 infikovaných a 6829 mrtvých.

Obavy z nové vlny epidemie panují v Pekingu, kde úřady nechaly kvůli novým ohniskům uzavřít 11 čtvrtí na jihu města. Jde o oblast v okolí velkého tržiště. Po otestování 517 lidí s ním spojených mělo pozitivní výsledky 45 z nich.

Na hrozbu nové vlny nákazy upozornil íránský prezident Hasan Rúhání, když řekl, že úřady obnoví ochranná opatření, pokud lidé nebudou dodržovat zdravotnická doporučení. Írán začal s uvolňováním v polovině dubna a v minulých týdnech zaznamenal prudký nárůst nových případů nákazy. Dnes jich ohlásil 2410 a celkově je tak v zemi koronavirus potvrzen u 184.955 lidí. Nově zemřelo 71 lidí, takže Írán má 8730 mrtvých.

Evropské země postupně uvolňují svá ochranná opatření a větší vlna uvolnění se čeká příští týden. Francie ohlásila, že v pondělí zcela otevře hranice pro občany zemí EU s výjimkou Španělska. Omezení na její hranici nebudou platit ani pro lidi z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu.

Rozsáhlé reformy po epidemii koronaviru chystá Itálie, jak oznámil její premiér Giuseppe Conte. Za sebou má páteční výslech kvůli reakci vlády na počáteční fázi infekce. Vyšetřování má objasnit, proč se koronavirus tak rozšířil na italském severu. Z více než 34.200 mrtvých v Itálii většina připadá právě na severní oblasti. Ověřuje se, zda karanténa v oblasti Bergama nebyla vyhlášena příliš pozdě. Conte prohlásil, že nečeká, že by vláda mohla mít kvůli svému postupu problémy s justicí.