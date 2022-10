Polsko opravuje ropovod Družba a potvrdilo, že na sabotáž to nevypadá

Varšava/Moskva - Polsko začalo s opravou poškozené severní větve ropovodu Družba, kterou proudí ropa z Ruska do Německa. Úřady také potvrdily dosavadní předpoklady, že nic neukazuje na sabotáž, informovala dnes agentura Reuters. Provozovatel ropovodů PERN zjistil únik ropy v potrubí zhruba 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku v úterý večer. Jižní větev ropovodu, která přivádí ropu i do České republiky, je v pořádku.

"Vše nasvědčuje přirozeným příčinám, únavě materiálu, prasklý úsek se bude samozřejmě prověřovat," řekl Mateusz Berger, který v kanceláři polského premiéra odpovídá za kritickou infrastrukturu. "V tuto chvíli tedy nemáme žádné informace, které by ukazovaly na sabotáž," dodal.

Berger uvedl, že únik způsobila poměrně velká trhlina podél potrubí. Další podrobnosti odmítl uvést. Společnost PERN ve středu večer uvedla, že lokalizovala místo úniku a že první zjištění neukazují žádné známky zásahu třetích stran.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu v rozhovoru s veřejnoprávním rozhlasem řekl, že je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, zda jde o náhodné poškození, nebo o únik způsobený sabotáží.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.