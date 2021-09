Polsko nehodlá ukončit těžbu v dole Turów, přestože má platit pokuty

Lucemburk/Brusel/Varšava - Polská vláda dnes uvedla, že těžba v dole Turów poblíž české hranice bude pokračovat, informovala agentura Reuters. Soudní dvůr Evropské unie dnes vyměřil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur (12,7 milionu korun) denně za to, že i přes předběžné rozhodnutí soudu z května těžbu dosud nezastavilo.

Také generální ředitel společnosti PGE, která důl vlastní, dnes podle agentury Reuters sdělil, že s rozhodnutím soudu o pokutě nesouhlasí a očekává, že důl bude nadále aktivní.

Soud své květnové předběžné rozhodnutí o zastavení těžby vydal po české žalobě, podle níž důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

Sankci uloženou za těžbu považuje Brabec za citelný tlak na Polsko

Každodenní sankci pro Polsko půl milionu eur vnímá ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) jako výraznou motivaci a nátlak na to, aby se v Turówu přestalo těžit u českých hranic. "Je to jasný důkaz, že evropský soudní dvůr to bere za závažné postižení životního prostředí. Půl milionu eur není málo," řekl ministr novinářům v reakci na dnešní rozhodnutí, podle kterého má Polsko platit pokutu zhruba 12,7 milionu korun denně za to, že nezastavilo těžbu uhlí. Finanční sankci má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole ukončí. Postup Soudního dvora Evropské unie uvítal i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Jednání budou podle obou pokračovat. Podle Brabce jde hlavně o dohodu na technických podmínkách, které musejí být splněny před jakoukoli úvahou o pokračováním další těžby.

"Postup byl správný, náš návrh sankce soud přijal. Zároveň odmítl návrh na zrušení předběžného opatření na pozastavení těžby. Jsme připraveni dále jednat, ale hlavní cíl zůstává - na české straně nesmí dojít k ohrožení přístupu k pitné vodě," uvedl Kulhánek na twitteru. Pirátská předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová věří tomu, že sankce vytvoří na polskou stranu dostatečný tlak při vyjednávání dohody s českou stranou. "Dohoda by měla zajistit důslednou ochranu životního prostředí a zamezit úbytku vody na české straně, který již dnes odpovídá původně odhadovanému stavu k roku 2044, a také zabránit ohrožování zdraví českých občanů," uvedla v tiskové zprávě.

Předběžné rozhodnutí o zastavení těžby vydal soud v květnu po české žalobě, podle které důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by mohlo způsobit ekologickou katastrofu a pro zemi mělo značné ekonomické následky. Místopředsedkyně soudu Rosario Silvaová dnes polskou žádost zamítla a rozhodla o pokutě. Podle vyjádření soudu přihlížela zejména k tomu, že předběžné opatření má zabránit možným vážným škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Proto "je třeba Polsku uložit povinnost zaplatit (Evropské) komisi penále ve výši 500.000 eur za každý den ode dne oznámení tohoto usnesení Polsku do doby, kdy tento členský stát splní povinnosti vyplývající z usnesení o předběžném opatření," uvedl soud. Česká strana žádala o pokutu v desetinásobné výši.

Brabec vyzdvihl, že soud ve prospěch Česka rozhodl už podruhé. Český návrh na desetinásobnou pokutu dnes popsal jako maximální částku. "Šli jsme tam s maximální částkou pět milionů euro denně. I částku 500.000 euro bereme jako velmi citelnou, soud mohl uložit daleko menší," řekl ČTK.

Česko svou únorovou žalobu opřelo vedle obav o pitnou vodu také o argument, že Polsko porušilo pravidla pro posuzování vlivu rozšíření dolu na životní prostředí. Polská vláda se proti žalobě brání, zároveň však spolu jednají expertní skupiny obou zemí o návrhu mezivládní dohody, která by spor vyřešila.

Greenpeace: Pokuta pro Polsko za pokračování těžby v Turówě je nízká Sankce pro Polsko za to, že nezastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów, jsou příliš nízké, uvedla dnes v tiskové zprávě ekologická organizace Greenpeace. "Rozhodnutí soudu je jasné: Polsko musí důl Turów okamžitě uzavřít. Když se Polsko rozhodlo toto rozhodnutí ignorovat, musely přijít následky, a to ve formě pokut. Sankce, které nyní soud stanovil, jsou ale výrazně menší, než jaké Česká republika požadovala," uvedla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace. "Navíc jsou vyměřeny až od dnešního dne, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května. Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků," dodala Krejčová.