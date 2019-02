Varšava - Polsko možná zcela zruší svou účast na dvoudenním summitu visegrádské čtyřky s Izraelem, který dnes začíná v Jeruzalémě. Dnes to oznámil šéf kanceláře polského premiéra Michal Dworczyk, kterého citovala agentura Reuters. Spor mezi Polskem a Izraelem vyvolal komentář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, z něhož údajně vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy.

To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, ale popřela izraelská velvyslankyně ve Varšavě. O chybné interpretaci Netanjahuových slov hovořil i úřad izraelského premiéra. Netanjahu kvůli sporu v neděli s Morawieckým telefonoval a podle polských médií mu řekl, že absolutně neměl na mysli, že by všichni Poláci kolaborovali, ale že mu šlo pouze o individuální případy.

Morawiecki nicméně cestu do Izraele zrušil a vedením delegace pověřil ministra zahraničí Jacka Czaputowicze. Polská účast je ale stále ohrožena, protože diplomatický spor se podle Reuters očividně prohloubil. Dworczyk totiž poukázal na nové prohlášení izraelského ministerstva zahraničí, které označil za skandální.

Nový izraelský úřadující ministr zahraničí Jisrael Kac v neděli v televizním rozhovoru uvedl, že je sice pro zachování dobrých vztahů s Polskem, nicméně zopakoval názory některých izraelských politiků na téma polského antisemitismu. Své postoje potvrdil i v dnešním interview pro státní rozhlas.

"Dějinnou pravdu nelze změnit. Mnoho Poláků kolaborovalo s nacisty a podílelo se na zabíjení Židů během holokaustu. (...) Antisemitismus byl Polákům vrozený před holokaustem, během něj i po něm," řekl dnes podle Reuters v izraelském rozhlase Kac, jehož rodiče přežili hromadné vraždění Židů během druhé světové války. V nedělním rozhovoru pro televizi Rešet 13, z něhož citoval The Times of Israel, zase prohlásil, že Poláci "nasáli svůj antisemitismus s mateřským mlékem".

"S ohledem na toto prohlášení tak nad jakoukoli účastí zástupců polského státu na summitu V4 v Izraeli visí skutečně velmi velký otazník," řekl Dworczyk.