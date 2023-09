Polsko kvůli obavám o své farmáře nezruší zákaz dovozu ukrajinského obilí

Varšava - Varšava v pátek nezruší embargo na dovoz ukrajinského obilí, protože by to poškodilo polské zemědělce. Oznámil to dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Na stanovisko Evropské unie se ohlížet nechce.

"Polsko nedovolí, aby nás zaplavilo ukrajinské obilí," uvedl Morawiecki na sociální síti X, dříve známé jako twitter. "Bez ohledu na to, jaké bude rozhodnutí bruselských úředníků, naše hranice neotevřeme," dodal.

Evropská komise v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen, tranzit do dalších zemí ale není omezen. Zákaz měl skončit 15. září.

Morawiecki oznámení zveřejnil krátce předtím, než měl o této záležitosti jednat jeho kabinet. Na pořad jednání má zákaz vývozu ukrajinských zemědělských plodin přijít také v Evropském parlamentu, připomíná agentura AP.

Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který je bývalým polským ministrem zemědělství, dnes uvedl, že usiluje o prodloužení embarga.

Polsko posílá sousední Ukrajině vojenskou a humanitární pomoc v boji proti ruské invazi. Po protestech polských zemědělců však Varšava dovoz ukrajinské zemědělské produkce nekompromisně zakázala.

Polsko se nachází uprostřed kampaně před parlamentními volbami 15. října. Zemědělci patří mezi časté voliče Morawieckého strany Právo a spravedlnost (PiS).