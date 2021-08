Polsko jsem zvolila po rozhovoru s rodiči, řekla Cimanouská ve Varšavě

Varšava - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská doufá, že bude moci v Polsku pokračovat ve sportovní kariéře, ale definitivně se rozhodne, až se v polském exilu setká se svým manželem. Na tiskové konferenci ve Varšavě dnes rovněž řekla, že Polsko si vybrala po diskusi s rodiči, jelikož by za ní časem mohli přijet. Sportovkyně se z olympijských her v Tokiu v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti poté, co veřejně kritizovala běloruské sportovní funkcionáře. Do Varšavy přiletěla z Tokia ve středu večer.

Atletka dnes zároveň připustila, že má obavy o rodiče, kteří zůstali v Bělorusku. "Hlavně proto, že můj otec je nemocný a má problémy se srdcem. Jeho zdravotní stav se rozhodně zhoršil. Mluvila jsem s nimi, říkali, že je vše v pořádku. Doufám, že se jim nic zlého nestane," uvedla podle serveru Onet.pl. Na tiskové konferenci také řekla, že její manžel je na cestě do Polska.

Olympionička doufá, že bude moci v Polsku zůstat, pokračovat ve sportovní kariéře a její muž Arseň Zdanevič, jenž rovněž dostal polské humanitární vízum, si tam najde práci. Pokud jde o její eventuální politický azyl, tak prý ještě nezvážila všechny své možnosti.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér a funkcionář ji poté údajně nutili, aby se z japonské metropole předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii, požádala o ochranu a poté na polské ambasádě o humanitární vízum. Azyl jí nabízela také Česká republika.

Cimanouská dnes zároveň detailněji popsala dramatické okamžiky na olympiádě, které vedly k jejímu exilu v Polsku. "Když jsem byla v olympijské vesnici, jeden z trenérů našeho týmu mi řekl, že musím oznámit, že jsem zraněná. Pokud to neudělám, mohla bych mít doma problémy," popsala sportovkyně. Na sbalení jí prý dali 40 minut. Po cestě na letiště jí pak telefonovala babička. "Říkala, že se nemůžu vrátit, protože v televizi se už nesou 'zlé řeči' mimo jiné o tom, že mám psychické problémy a mohla bych skončit v nemocnici," poznamenala podle webu Onet.pl.

Na rozhodnutí měla podle svých slov velmi krátkou dobu. Na letišti pak japonské policii ukázala na mobilu přeloženou prosbu o pomoc. Nakonec se ocitla na polské ambasádě.

Zároveň podle polských médií prohlásila, že její spory se zástupci sportovního svazu se týkaly pouze sportovních otázek a že jen chtěla na olympiádě závodit ve své disciplíně. Roztržka vypukla totiž poté, co vedení výpravy kritizovala za to, že ji podle jejích slov nutilo zúčastnit se jiné disciplíny. "Nesnažila jsem se to nijak spojovat s politikou. Takže to, co se stalo, mě hodně zaskočilo," nechala se slyšet.

Agentuře Reuters dnes v rozhovoru řekla, že se od politiky vždy držela dál. "Nepodepsala jsem žádné dopisy, nechodila jsem na žádné protesty. Neřekla jsem nic proti běloruské vládě. Jsem sportovkyně a nerozuměla jsem politickému životu (...) Může to znít krutě kvůli všem těm hrozným věcem, které se staly v Bělorusku minulé léto, ale snažila jsem se od toho držet dál. Vše, co jsem chtěla, bylo jet na olympiádu," řekla s odkazem na hromadné protesty, které ve východoevropské zemi loni v létě vypukly po sporných prezidentských volbách, v nichž podle oficiálních výsledků opět zvítězil dlouholetý autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko.

Policie proti protestujícím tvrdě zasáhla, desetitisíce lidí zatkla. Představitelé opozice byli uvěznění, jsou stíhaní nebo ze země uprchli. Mnoho běloruských aktivistů a odpůrců režimu před represemi uteklo mimo jiné právě do Polska.

Cimanouská nyní také uvedla, že trenéři byli jejím jednáním v Tokiu překvapeni. "Nečekali, že na letišti oslovím policii. Myslí si, že máme strach něco udělat, strach promluvit, říct pravdu celému světu. Ale já strach nemám," řekla podle agentury Reuters. Do vlasti se prý chce jednou vrátit, až to pro ni bude bezpečné. Dalším Bělorusům dnes zároveň vzkázala, aby se nebáli. "Chci říci všem Bělorusům, aby se nebáli, a pokud jsou pod tlakem, aby promluvili," prohlásila. Poděkovala také všem, kdo jí v posledních dnech pomohli.

Bělorusko uvedlo, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Ona sama už dříve BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí. Mluvčí běloruského prezidenta zatím na žádost o komentář po dnešním vyjádření Cimanouské nereagoval, poznamenal Reuters. Agentury zároveň připomněly, že sport hraje v běloruském režimu důležitou roli a Lukašenko ho považuje za klíčový prvek národní prestiže. Prezident rovněž léta stál v čele běloruského olympijského výboru, letos ho na této pozici vystřídal jeho syn.