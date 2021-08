Polsko jsem zvolila po rozhovoru s rodiči, řekla Cimanouská ve Varšavě

Varšava - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská doufá, že bude moci v Polsku pokračovat ve sportovní kariéře, ale definitivně se rozhodne, až se v polském exilu setká se svým manželem. Na tiskové konferenci ve Varšavě dnes rovněž řekla, že Polsko si vybrala po diskusi s rodiči, jelikož by za ní časem mohli přijet. Sportovkyně se z olympijských her v Tokiu v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti poté, co veřejně kritizovala běloruské sportovní funkcionáře. Do Varšavy přiletěla z Tokia ve středu večer.

Atletka dnes zároveň připustila, že má obavy o rodiče, kteří zůstali ve vlasti. "Hlavně proto, že můj otec je nemocný a má problémy se srdcem. Jeho zdravotní stav se rozhodně zhoršil. Mluvila jsem s nimi, říkali, že je vše v pořádku. Doufám, že se jim nic zlého nestane," uvedla podle serveru Onet.pl. Na tiskové konferenci také řekla, že její manžel je na cestě do Polska.

Olympionička doufá, že bude moci v Polsku zůstat, pokračovat ve sportovní kariéře a její muž Arseň Zdanevič, jenž rovněž dostal polské humanitární vízum, si tam najde práci. Pokud jde o její eventuální politický azyl, tak prý ještě nezvážila všechny své možnosti.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér a funkcionář ji poté údajně nutili, aby se z japonské metropole předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii, požádala o ochranu a poté na polské ambasádě o humanitární vízum. Azyl jí nabízela také Česká republika.

"Když jsem byla v olympijské vesnici, jeden z trenérů našeho týmu mi řekl, že musím oznámit, že jsem zraněná. Pokud to neudělám, mohla bych mít doma problémy," popsala dnes sportovkyně. "Telefonovala mi pak babička a říkala, že se nemůžu vrátit, protože v televizi se už nesou 'zlé řeči' mimo jiné o tom, že mám psychické problémy a mohla bych skončit v nemocnici," poznamenala dnes Cimanouská.

Zároveň podle polských médií prohlásila, že její spory se zástupci sportovního svazu se týkaly pouze sportovní otázek. "Nesnažila jsem se to nijak spojovat s politikou. Takže to, co se stalo, mě hodně zaskočilo," nechala se slyšet. "Chci říci Bělorusům, aby se přestali bát," prohlásila rovněž.

Bělorusko tvrdí, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Ona sama už dříve BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí.

Cimanouská je podle krajana v šoku z pozornosti médií

Běloruská sprinterka Kryscina Cimanouská je "trochu v šoku" z toho, kolik pozornosti se jí nyní dostává od médií z různých zemí světa, řekl polské televizi Polsat jeden z předáků běloruské opozice Pavel Latuška. Atletka se z olympijských her v Tokiu v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti.

Bývalý běloruský ministr kultury Latuška spolu s náměstkem polského ministra zahraničí vítal sportovkyni na varšavském letišti, kam přiletěla ve středu večer. Polsko ji a jejímu muži udělilo humanitární vízum. "Jsme samozřejmě vděčni za pomoc, kterou (Cimanouské) poskytuje polská diplomacie, od péče na velvyslanectví v Tokiu přes udělení víza a až po další vývoj událostí," zdůrazni Latuška.

Sportovkyně podle něj poskytne několik rozhovorů a setká se s novináři také na tiskové konferenci. O svých plánech si ale rozhoduje sama, uvedl Latuška a objasnil, že výlučně z bezpečnostních důvodů Cimanouská nemohla zajít za lidmi, kteří ji čekali na letišti, aby ji v Polsku přivítali. O její bezpečnosti však nyní rozhodují hostitelé.

"Naší prioritou je zajistit bezpečí sprinterce a jejímu muži," řekl polské televizi náměstek polského ministra zahraničí Szymon Szynkowski vel Sęk. Dostat sportovkyni do Polska byla "obtížná operace vzhledem k různým rizikům na cestě" do Varšavy. Cimanouská je podle něj "unavená, ale šťastná, že už má tuto etapu za sebou".

Atletka letěla z Tokia pod ochranou polské diplomacie nejprve do Vídně, kde po několika hodinách nastoupila do letadla mířícího do polské metropole. Původně se předpokládalo, že olympionička poletí z Tokia přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale plány změnila a nejprve zamířila do rakouského hlavního města.

Atletka let změnila poté, co se na veřejnost dostal itinerář její cesty, napsala už dříve agentura Reuters s odvoláním na polský vládní zdroj. Podle něj panovaly obavy kvůli květnovému incidentu, kdy běloruské úřady přinutily přistát v Minsku letoun mířící z Atén do Vilniusu, na jehož palubě cestoval běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič. Toho pak zatkla běloruská policie. Květnový incident v této souvislosti zmínil v rozhovoru pro televizi TVN24 i šéf exilové organizace Běloruský dům ve Varšavě Ales Zarembjuk

