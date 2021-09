Polsko ještě nezačalo platit pokutu za neuzavření dolu Turów

Varšava - Polsko ještě nezačalo platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč) za neuposlechnutí předběžného nařízení unijního soudu o zastavení těžby v dole Turów. S odvoláním na vládního mluvčího o tom informovala agentura PAP. Kvůli rozhodnutí polských úřadů prodloužit hnědouhelnému dolu povolení k těžbě Česká republika zažalovala Polsko u Soudního dvora Evropské unie. Důl u česko-polské hranice podle Prahy mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

Unijní soud potrestal 20. září Polsko pokutou za to, že se nepodřídilo jeho květnovému předběžnému opatření okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dole Turów. Varšava má Evropské komisi (EK) vyplácet 500.000 eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polská vláda uvedla, že důl uzavřít nehodlá, protože takový krok by měl podle ní v Polsku negativní dopady na energetickou bezpečnost.

"Zatím nebyly odeslány žádné platby," řekl dnes novinářům vládní mluvčí Piotr Müller.

S odkazem na současná jednání mezi Prahou a Varšavou o řešení sporu, který citelně zatížil vzájemné vztahy obou zemí, Müller uvedl, že Polsko předložilo Česku velice konkrétní nabídku. Rozhovory budou pokračovat ve středu. "Počítáme s dobrou vůlí Česka," dodal mluvčí.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec po pondělní schůzce se svým polským protějškem Michalem Kurtykou vyjádřil přesvědčení, že středeční jednání přinese významný posun. Rovněž Kurtyka řekl, že doufá v rychlé dosažení dohody.