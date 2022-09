Polsko chce dát na pomoc domácnostem s energiemi v přepočtu 137 miliard Kč

Varšava - Polsko vynaloží na podporu domácnostem v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií 26,8 miliardy zlotých (137,2 miliardy Kč). Vyplývá to z odůvodnění návrhu zákona, který zveřejnila vláda. O návrhu začíná dnes jednat parlament, informovala agentura Reuters.

Tento měsíc vláda oznámila, že v příštím roce zmrazí ceny energií pro domácnosti na letošní úrovni do určité hranice spotřeby a že nabídne slevy za úsporu energie. Většina domácností získá limit na levnější energii 2000 kilowatthodin (kWh) ročně. U domácností se zdravotně postiženými osobami bude limit na levnější elektřinu 2600 kWh a u rodin se třemi a více dětmi 3000 kWh. Na levnější energii do limitu 3000 kWh ročně mají mít nárok i zemědělci.

Vláda předpokládá, že zmrazení cen energií pro domácnosti bude stát až 23 miliard zlotých. Jednorázová platba lidem, kteří elektřinu používají k vytápění, má činit jednu miliardu zlotých a výdaje na slevu pro ty, kteří šetří energií, pak 2,8 miliardy zlotých.

Tento krok doplňuje řadu jiných vládních opatření. Patří k nim například daňové úlevy či dotace na palivo pro domácnosti.

Polsko také v letech 2022 až 2024 vydá 17,4 miliardy zlotých na pomoc energeticky náročným podnikům, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen plynu a elektřiny, uvedla už dříve vláda.

Nárůst cen energií vede v Polsku k vysoké inflaci. Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly o 16,1 procenta, v meziměsíčním srovnání pak o 0,8 procenta. Za bydlení a energie v srpnu lidé v Polsku zaplatili proti loňsku o 27,4 procenta více.

Česká vláda už dříve oznámila, že maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu, u plynu na tři koruny za kWh včetně DPH. U malých a středních firem se to má automaticky bez žádostí dotknout těch, kteří mají do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy Kč). Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci od listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun.