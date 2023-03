Polsko a Slovensko by podle ministra mohly společně předat stíhačky Ukrajině

Bratislava - Polsko by souhlasilo se společným postupem se Slovenskem při předání přebytečných stíhaček MiG-29 Ukrajině, která čelí vojenské invazi Ruska. Na sociální síti to napsal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Bratislava už vyjádřila ochotu odevzdat nevyužívané migy Ukrajině, polský prezident Andrzej Duda dříve řekl, že před dodáním polských stíhaček by se na takovém postupu nejprve museli shodnout spojenci.

"Na jednání ministrů obrany členských státu EU ve středu ve Švédsku mi potvrdil polský kolega, že jeho země by souhlasila se společným postupem Slovenska a Polska při odevzdání přebytečných MiGů-29 obou zemí Ukrajině. Myslím, že je čas na rozhodnutí," uvedl Naď.

Slovensko loni předčasně přestalo používat 11 migů a dohodlo se s Českem a Polskem na pomoci při zajištění svého vzdušného prostoru do doby, než Bratislava dostane objednané americké stíhačky F-16. Polsko podle dostupných informací disponuje několika desítkami migů. Ukrajina má zkušenosti s provozem těchto stíhaček sovětské konstrukce.

Opoziční slovenští sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, kteří vystupují proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, opakovaně tvrdili, že dosluhující slovenská vláda po svém prosincovém pádu nemá pravomoc rozhodnout o předání stíhaček. Podle Fica tato záležitost patří k zásadním otázkám zahraniční politiky země, o kterých kabinet premiéra Hegera z ústavy jednat už nemůže. Fico také řekl, že jeho strana ve sněmovně nepodpoří případný návrh na změnu ústavy v této věci.

Podle Nadě na Ukrajině umírají lidé, lze jim pomoci a na slovenské politikaření není prostor.