MŽP: Česko s prodloužením těžby na Turówě nesouhlasí

Praha/Varšava - Česká republika s prodloužením těžby v dole Turów nesouhlasí, těžba v něm ohrožuje české občany, vodu a životní prostředí. ČTK to dnes za ministerstvo životního prostředí napsala mluvčí resortu Petra Roubíčková. Polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka ve středu povolil provozovateli dolu, firmě PGE, těžbu až do roku 2044. Polské ministerstvo o tom dnes informovalo na webu. Roubíčková v reakci odkázala i na žalobu, kterou Česko v únoru podalo na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli rozšiřování těžby v dole. Součástí je i žádost o zastavení tamní těžby uhlí, než rozhodne unijní soud.

"Polsko nás do tohoto navazujícího řízení vůbec nepustilo, jedná se o výsledek navazujícího řízení na mezinárodní proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), který probíhal od roku 2015, k němuž ČR vydala nesouhlasné stanovisko a který Česká republika také následně zažalovala," uvedla Roubíčková. "Platí, že ČR podala na postup Polska žalobu, která je aktuálně u Soudního dvora EU. A vzhledem k tomu, že současná těžba na Turówě probíhá protiprávně, požádali jsme Soudní dvůr EU o její pozastavení do doby, než o žalobě soud rozhodne. Zatím na rozhodnutí soudního dvora EU čekáme," dodala dnes mluvčí.

Varšava počátkem dubna požádala Soudní dvůr EU, aby zamítl žádost České republiky o pozastavení těžby. Varšava odmítá jako neopodstatněné tvrzení Česka, že kvůli těžbě v dole Turów je nedostatek pitné vody v příhraniční oblasti. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu loni v prosinci uvedla, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy.

Česká pobočka mezinárodní organizace Greenpeace tvrdí, že polské ministerstvo rozhodlo a při tom vynechalo veřejnost i sousední země. Podobně jako loni v březnu, kdy přes námitky sousedů o šest let prodloužilo koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.

Polské úřady prodloužily dolu Turów povolení k těžbě až do 2044

Polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka ve středu prodloužil provozovateli dolu Turów povolení k těžbě až do roku 2044. Ministerstvo o tom dnes informuje na svém webu. Proti těžbě protestují české a německé úřady, stejně jako ekologické organizace. Prodloužení povolení k těžbě na Turówě je podle Greenpeace výsměch sousedům.

"Pokračování těžby hnědého uhlí a dalších doprovodných hornin z naleziště Turów je podle ministrova názoru v souladu se zásadou racionálního hospodaření. Vydání rozhodnutí, které umožňuje další fungování dolu, proto bylo odůvodněné," praví se v komuniké. Pokračování těžby také umožní další fungování blízké elektrárny, která zajišťuje několik procent spotřeby elektřiny v Polsku, dodalo ministerstvo.

"Je to velice důležitý den pro Turów, pro naši obec a také pro celou zemi. Získání povolení zaručuje práci obyvatelům regionu a příjmy obci, stejně jako dodávky elektřiny třem milionům domácností," prohlásil Wojciech Dobrolowicz, který byl pověřen výkonem funkce starosty obce Bogatynia, na jejímž území se důl nachází. Důl podle něj bude moci fungovat až do plánovaného vyčerpání zásob hnědého uhlí v roce 2044, kdy také přestane fungovat místní elektrárna.

Greenpeace: Prodloužení povolení k těžbě na Turówě je výsměch sousedům

Za výsměch sousedním státům a aroganci označili prodloužení povolení k těžbě na dole Turów do roku 2044 zástupci ekologických organizací. Zároveň se však podle nich potvrzuje, že Česko učinilo správně, když kvůli rozšiřování těžby v dolu podalo v únoru žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie. Aktivisté to uvedli v dnešní tiskové zprávě. Polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka ve středu povolil provozovateli dolu, firmě PGE, těžbu až do roku 2044. Ministerstvo o tom dnes informovalo na webu.

"Povolení těžby na dole Turów do roku 2044 je absolutní výsměch sousedním státům a jejich obyvatelům i mezinárodním klimatickým cílům. Není možné pokračovat v těžbě, která krade vodu z českého území dalších 24 let. Téměř 14.000 lidí napsalo polskému ministrovi klimatu, aby nesmyslnou těžbu nepovoloval," uvedla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR. "Ekologické organizace i místní občané se chtěli zúčastnit procesu povolování těžby, ale nebylo jim to umožněno. Je vidět, že nás Polsko ignoruje, nedá se s ním dohodnout a česká vláda musí vytrvat v žalobě, a hájit tak práva svých občanů všemi dostupnými prostředky," dodala.

Rozhodnutí polského ministerstva kritizoval také Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná. Podle něj se jedná o "důkaz naprosté arogance" provozovatele těžby a polských úřadů, když v době čekání na rozhodnutí soudu ohledně předběžného opatření vydá licenci na dalších léta těžby. "Potvrzuje se, že žaloba byla správný krok a je naprosto nezbytné v ní setrvat," dodal. Zároveň podotkl, že aktéři tímto jednáním zkomplikují přístup Poláku k penězům z Fondu pro spravedlivou transformaci.