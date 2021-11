Polské úřady očekávají další pokusy o násilné překročení hranic z Běloruska

Varšava - Polští strážci během noci čelili pokusu skupiny asi 150 migrantů o násilné překročení hranice z Běloruska, uvedl dnes náměstek polského ministra vnitra Bartosz Grodecki. V televizi Polsat varoval, že večer lze čekat další nápor na hranici a připomněl, že se druhá strana může pokusit využít toho, že polské bezpečnostní složky budou mít dnes plné ruce práce vzhledem k svátku polské nezávislosti. Pohraniční stráž během noci napočítala celkem 468 pokusů o nelegální překročení hranic. Při jednom incidentu jeden z migrantů udeřil do hrudi větví polského vojáka, který v reakci vypálil dva výstražné výstřely do vzduchu, uvedl server Onet.pl.

Dříve policejní mluvčí podle polských médií informoval, že noc na dnešek byla klidná. List Gazeta Wyborcza s odvoláním na mluvčí pohraniční stráže uvedl, že pokus migrantů o překonání hranice, o kterém hovořil náměstek Grodecki, se odehrál ještě ve středu večer poblíž Bialowieže. "Během tohoto pokusu o vpád (migranti) házeli na policisty a vojáky kameny, kusy dřeva a větve," uvedla Ewelina Szczepańská.

Portál OKO.press s odvoláním na dva migranty informoval o smrti čtrnáctiletého Kurda na běloruské straně hranice, ale upozornil, že tuto informaci se nepodařilo ověřit z dalších zdrojů. Běloruská pohraniční stráž zprávy o smrti chlapce popřela. "V noci se jednomu z nezletilých běženců u bělorusko-polských hranic udělalo špatně. Chlapce vyšetřili zdravotníci, kteří drží stálou službu u živelně vzniklého tábora. Po stabilizaci chlapcova stavu se hoch brzy vrátil ke své rodině," citovala z běloruského komuniké agentura Interfax.

Podle listu Gazeta Wyborcza na hranici během nynější migrační krize zemřelo nejméně deset uprchlíků, z toho sedm na polské straně.

Informace o dění na polsko-běloruské hranici je obtížné ověřit, protože v polském pohraničí platí výjimečný stav, a tak média a humanitární organizace nemají do oblasti přístup.

V hraničním pásmu na běloruské straně táboří několik tisíc migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie. Varšava dlouhodobě viní Minsk z toho, že migranty z Blízkého východu k hranicím dopravuje, a mstí se tak za sankce, které Evropská unie uvalila na běloruský autoritářský režim kvůli porušování lidských práv. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který i díky podpoře z Moskvy odolal tlaku loňských masových demonstrací, obvinění odmítá.

Nad Běloruskem dnes dva ruské strategické bombardéry Tu-160, které mohou být nosiči jaderných zbraní, nacvičovaly bombardovací lety, uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Je to už druhý den po sobě, co Rusko vyslalo své bombardéry nad Bělorusko, aby tak vyjádřilo podporu svému spojenci uprostřed migrační krize na bělorusko-polské hranici, upozornila agentura Reuters.

Běloruský prezident Lukašenko dnes podle státní agentury BelTA uvedl, že požádal Rusko, aby do ostrahy vzdušného prostoru svazového soustátí zapojilo i strategické letectvo. Lukašenko podle médií také tvrdil, že se do uprchlických táborů u polských hranic pašují zbraně a munice z oblasti ozbrojeného konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny, a varoval, že v táborech jsou Kurdové, ostřílení bojovníci z Iráku, takže případná provokace na hranici by mohla přerůst v konflikt.

Kreml dnes opět vyjádřil znepokojení nad stoupajícím napětí na bělorusko-polské hranici, kde se na obou stranách soustřeďují ozbrojené síly, a zopakoval, že Rusko s migrační krizí nemá nic společného. Jako "šílený nápad" mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov odmítl úvahy, že by ruská společnost Aeroflot mohla čelit západním sankcím za přepravu migrantů do Běloruska.

O situaci na polsko-běloruské hranici má dnes jednat Rada bezpečnosti OSN.

Litevci hlásí pokusy o překročení hranice, premiérka vyzvala k jednotě

Litevská pohraniční stráž dnes oznámila, že v noci na dnešek zabránila skupině asi 35 migrantů nelegálně překročit bělorusko-litevské hranice. Náčelník pohraničníků Rustamas Liubajevas řekl litevské televizi LRT, že pohraničníci sledují situaci, že poblíž hranice zaznamenali dvě skupiny migrantů čítající několik desítek lidí a že přinejmenším jednu z těchto skupin provázeli běloruští pohraničníci.

Litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas odhadl, že u bělorusko-litevské hranice je nyní soustředěno okolo tisícovky migrantů, uvedla agentura Interfax a dodala, že letos litevské hranice překročilo více než 4200 migrantů, dalších asi 6000 běženců litevští pohraničníci do země nepustili.

Litva kvůli migrační krizi vyhlásila tento týden v pětikilometrovém pásmu u hranic s Běloruskem výjimečný stav. Litevská premiérka Ingrida Šimonytéová vyzvala spoluobčany k semknutosti, bdělosti a neochvějnosti tváří tvář hrozbě, vytvořené režimem běloruského vůdce Alexandra Lukašenka jako hybridní útok na Evropskou unii, uvedl server Delfi.

"Jsem velice ráda, že za dané situace všechny orgány pracují ruku v ruce, parlament téměř jednomyslně schválil výjimečný stav a tento návrh (vlády) podpořil i litevský prezident," uvedla Šimonytéová. Výjimečný stav podle premiérky umožňuje vojákům a pohraničníkům udělat vše nezbytné, aby ochránili litevské hranice. Za povzbuzení označila i jednoznačnou podporu ze strany Evropské unie a NATO.

"Litva nejednou za nejtěžších situací dokázala, že se dokáže semknout a stát se neporazitelnou. Nepochybuji, že společně s Poláky a Lotyši ubráníme hranice EU a naše hranice a spolu s tím i právo na svobodnou a demokratickou správu našich věcí. Nepoddáme se vydírání a nátlaku z vnějšku," zdůraznila předsedkyně litevské vlády.

Varšava, Vilnius a Riga dlouhodobě obviňují Minsk z toho, že migranty převážně z Blízkého východu k hranicím dováží v odvetě za sankce, které Evropská unie uvalila na autoritářský režim prezidenta Alexandra Lukašenka kvůli porušování lidských práv. Lukašenko obvinění odmítá.

Nezávislá běloruská média odhadují, že se Lukašenko vyvoláním migrační krize pokouší přimět EU k zahájení jednání, což by interpretoval jako uznání své legitimity po sporných prezidentských volbách z loňského srpna, a případně i k tomu, aby EU platila Minsku za zadržování migrantů.