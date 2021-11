Polské síly odrazily migranty vodním dělem a slzným plynem

Varšava/Minsk - Migranti na běloruské straně hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica dnes dopoledne zaútočili kamením na polské síly střežící hranici. Poláci proti nim použili vodní dělo a slzný plyn. Informovaly o tom polské ministerstvo obrany a pohraniční stráž, která na twitteru zveřejnila videozáznam.

V pondělí na stejném přechodu vzrostlo napětí poté, co se tam na běloruské straně shromáždilo velké množství migrantů. Za doprovodu běloruské policie přešli z dočasného tábora v lese, kde žili týden ve stanech a provizorních přístřešcích při nulové teplotě bez dostatku jídla a vody. Podle polské policie jim běloruské úřady nalhaly, že přijedou autobusy, které je dopraví do Německa.

Poláci viní Bělorusy, že ničí plot, aby jím mohli proniknout migranti

Na polsko-běloruské hranici panoval v noci klid, nicméně Varšava obvinila běloruské vojáky z ničení hraničního plotu, aby migrantům usnadnili pronikání do Polska. Šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński doufá, že nedojde k ozbrojenému konfliktu s Běloruskem, jehož režim ale označil za nepředvídatelného protivníka. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko tvrdí, že se chce konfrontaci vyhnout.

Polské ministerstvo obrany podle agentury PAP dnes ráno oznámilo, že příslušníci běloruských bezpečnostních sil v noci na dnešek pod příkrovem tmy stříhali díry v hraničním oplocení, aby jím mohli proniknout migranti. Na podporu svého tvrzení zveřejnilo na twitteru záznam, na němž je vidět skrčenou postavu v uniformě stříhající plot s ostnatým drátem.

Polská pohraniční stráž dnes ráno sdělila, že v pondělí zmařila celkem 224 pokusů o překročení hranice z Běloruska do Polska. Stočlenná skupina se prý o průnik do země pokusila v úseku hranice u obce Dubicze Cierkewne. Z Polska bylo podle úřadů vykázáno dalších 29 cizinců.

Polsko, Litva a Lotyšsko i EU viní Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k unijním hranicím, čímž se mstí za unijní sankce uvalené na jeho režim kvůli porušování lidských práv.

Jaroslaw Kaczyński, který je považovaný za nejmocnějšího polského politika, dnes rozhlasové stanici Radio 24 řekl, že ačkoli země už čelí "hybridní válce", válka se zbraněmi v této chvíli spíše není na obzoru. "Používám slovo spíše, protože máme co do činění s nepředvídatelným protivníkem, mluvím o Lukašenkovi. Ale nezdá se mi, že by si mohl troufnout na něco, co by bylo něco víc než dosud," dodal.

Autoritářský běloruský vůdce Lukašenko, viněný ze záměrného vyvolání migrační krize, na druhé straně dnes prohlásil, že chce zabránit tomu, aby se situace zvrhla v konfrontaci se sousedními státy. "Hlavní věcí nyní je bránit naši zemi, naše lidi a vyhýbat se střetům," řekl podle vládní agentury BelTA. Podivoval se přitom nad tím, proč Poláci svou hranici tak střeží. "Nechápu, proč se nasazují letadla, vrtulníky a tanky proti uprchlíkům," prohlásil.

Lukašenko rovněž sdělil, že chce o migrační krizi znovu mluvit s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. S Merkelovou Lukašenko telefonicky hovořil už v pondělí.