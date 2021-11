Polské jednotky zabránily dalším 375 migrantům překonat hranici z Běloruska

Varšava/Minsk - Polské jednotky na hranici s Běloruskem dnes zabránily nejméně 375 pokusům migrantů o přechod na polské území. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na mluvčí pohraniční stráže. Pět migrantů muselo být hospitalizováno kvůli vyčerpání, doplnila DPA. Bělorusko dnes oznámilo, že od začátku letošního roku zadrželo na 11.500 migrantů, z nichž přibližně 5000 ze země deportovalo.

Polské hranice kvůli migrační krizi z posledních týdnů střeží pohraničníci a vojáci, kteří podobné incidenty skupin migrantů o přechod hranic řeší opakovaně. Dnes šlo mimo jiné o skupinu 232 běženců, kteří se dostali několik metrů za hranici na polské území. Polské bezpečnostní jednotky je ale vytlačily zpět. O den dříve zaznamenaly bezpečnostní složky v noci 267 pokusů migrantů o přechod hrance.

Podle polské policie byli zadrženi také tři muži podezřelí z převaděčství. DPA uvedla, že jde o dva Ukrajince a jednoho Švéda syrského původu. Zatčeni byli na cestě se 14 migranty.

Informace z polsko-běloruské hranice se ale dají jen těžko ověřit, protože v oblasti je vyhlášen výjimečný stav a nesmí do ní vstupovat novináři ani lidé z nevládních organizací.

Na běloruské straně čeká v blízkosti hranice podle běloruských zdrojů asi 2000 běženců, kteří doufají, že se jim podaří dostat do EU, především míří do Německa. Mnozí z nich potřebují lékařskou pomoc, zejména kvůli prochladnutí, oznámila běloruská státní agentura BelTa.

Polsko a další země Evropské unie obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že vozí migranty do své země a pak je posílá k hranicím. Podle západních zemí chce Lukašenko destabilizovat EU a mstí se za sankce, které EU na jeho režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruský prezident obvinění odmítá a z migrační krize viní naopak Západ.

Migrační krize na hranici Polska a Běloruska trvá několik měsíců, nedávno se vyhrotila, když se u hranice utábořilo několik tisíc běženců. Varšava pak posílila pohraniční stráž zhruba o 15.000 vojáků.

Polský premiér Mateusz Morawiecki se dnes kvůli krizi na hranici s Běloruskem setká s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. V uplynulých dnech jednal s představiteli pobaltských zemí, členů Visegrádské skupiny, Chorvatska a Francie. V pátek má hovořit s britským premiérem Borisem Johnsonem. Polský prezident Andrzej Duda se dnes kvůli migrační krizi na hranici setká s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Bělorusko odmítlo vinu za migrační krizi, letos údajně deportovalo 5000 migrantů

Bělorusko dnes oznámilo, že od začátku letošního roku zadrželo na 11.500 migrantů, z nichž přibližně 5000 ze země deportovalo. S odvoláním na šéfa běloruské Bezpečnostní rady Aljaksandra Valfoviče o tom dnes informovala státní agentura BelTA. Podle něj migrační krizi na polsko-běloruské hranici způsobil Západ.

"Pouze za tento rok bylo u nás zadrženo přes 11.500 nelegálních migrantů. Ze země jich bylo odvezeno asi 5000. Takže my se tomu (migraci) bráníme," uvedl Valfovič. "To, co se dnes děje na hranici, není vina Běloruska. Zde musíme vzít v úvahu kořen zla a důvody, které způsobil Západ v zemích Blízkého východu a Asie," dodal.

Polsko a další země Evropské unie naopak obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Valfovič dále uvedl, že předpokládaný "evakuační let", který měl odvézt asi 200 migrantů zpět do Iráku, se zatím neuskutečnil. Běženci podle něj nyní čekají na letišti. O chystaném druhém repatriačním letu z Běloruska do Iráku hovořil začátkem týdne Lukašenko, na 400 migrantů bylo letecky dopraveno do Iráku již minulý týden.

Řadu měsíců trvající migrační krize na hranici Polska a Běloruska se vyhrotila předminulý týden poté, co se několik tisíc převážně blízkovýchodních běženců utábořilo na běloruské straně hranice v naději, že se dostanou do EU. V tom jim brání polská pohraniční stráž posílená zhruba o 15.000 vojáků. EU odmítla Lukašenkův návrh, aby část migrantů převzala.