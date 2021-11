Polské bezpečnostní složky zadržely asi 100 migrantů, uvedla Varšava

Varšava/Minsk - Polské bezpečnostní složky v noci na dnešek zadržely skupinu asi 100 migrantů, kteří se u obce Dubicze Cerkiewne pokusili nelegálně překročit hranici z Běloruska. Na twitteru to uvedlo polské ministerstvo obrany, které zároveň tvrdí, že jejich akci inspirovaly běloruské síly.

"Běloruské síly nejprve provedly průzkum. S největší pravděpodobností poškodily plot. Poté Bělorusové přinutili migranty házet kameny na polské vojáky, aby odpoutali jejich pozornost. O několik set metrů dál se odehrál pokus o překročení hranice," napsalo polské ministerstvo obrany.

Polská pohraniční stráž mezitím uvedla, že o násilné překročení hranic se pokusilo několik velkých skupin migrantů Jedna z nich čítala asi 500 lidí, tvrdí ostraha polských hranic s tím, že za celou středu zaregistrovala 501 pokusů o překročení bělorusko-polské hranice.

Od začátku roku zaznamenala polská pohraniční stráž více než 33.000 pokusů o nelegální překročení bělorusko-polské hranice, uvedl dnes polský zpravodajský server Onet. Z toho 5500 jich eviduje v listopadu, téměř 17.300 v říjnu, necelých 7700 v září a přes 3500 v srpnu.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, již několik dní táboří v mrazivých teplotách na běloruské straně hranic s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Ve středu se objevily informace, že běloruské bezpečnostní síly začaly odvážet od hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica skupiny migrantů. Uvedla to mluvčí polské pohraniční stráže, podle níž nebylo jasné, zda běloruské úřady běžence nechtějí jen přemístit na jiná místa podél hranice. Podle běloruské agentury BelTA byli přesunuti do nedalekého vytápěného skladu. S přesunutím prý souhlasila asi tisícovka lidí, aby tam "počkali, jak se situace vyvine". Někteří z nich uvedli, že se do svých zemí nechtějí vrátit, poznamenala agentura AP, podle níž další skupiny migrantů zůstaly utábořené u hranic.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože v polském pohraničním pásmu platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů. V Bělorusku se novináři potýkají s přísnými omezeními a nezávislých médií v autoritářské zemi zůstalo málo.

Dnes se zároveň očekává první repatriační let migrantů z Minsku, který plánuje Irák. Libanon mezitím podle agentury Reuters nařídil aerolinkám létajícím z této blízkovýchodní země do Běloruska, aby na paluby letadel pouštěly pouze pasažéry, kteří mají běloruské občanství, povolení k pobytu nebo víza. Už dříve k podobnému kroku přistoupilo například Turecko nebo Spojené arabské emiráty, které zakázaly přepravu občanů některých blízkovýchodních zemí do Běloruska.