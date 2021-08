Polská vláda žádá kvůli migraci o výjimečný stav u hranic s Běloruskem

Varšava - Polská vláda dnes požádala prezidenta Andrzeje Dudu o vyhlášení výjimečného stavu v pohraničním pásu dvou vojvodství sousedících s Běloruskem, protože Polsko čelí přílivu migrantů, kteří přicházejí do země přes Bělorusko a překračují nelegálně hranice. Uvedl to premiér Mateusz Morawiecki. Výjimečný stav má podle něj trvat 30 dnů. Prezident Andrzej Duda, blízký spojenec vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), nejspíše žádost vlády schválí, dodala agentura Reuters.

"Situace na hranicích s Běloruskem je napjatá a kritická hlavně z důvodu, že režim (běloruského vůdce Alexandra) Lukašenka se rozhodl přepravit migranty z Iráku - hlavně jsou to utečenci z Iráku - do Běloruska a vytlačit je do Polska, do Litvy a do Lotyšska, aby destabilizoval naše země," řekl Morawiecki podle televize TVN 24. Výjimečný stav má podle něj pomoci zajistit hranice a podobná opatření již zavedly Litva a Lotyšsko.

Ministr vnitra Mariusz Kamiński na tiskové konferenci uvedl, že nouzový stav bude zaveden okamžité poté, co prezident podepíše příslušné nařízení. Týkat by se měl jen úzkého pásma bezprostředně při hranicích s Běloruskem a neměl by se dotknout polských občanů. U hranic však nebude možné pořádat demonstrace, protesty, happeningy, výlety a podobně, dodal v narážce akce, které na podporu migrantů pořádaly nevládní organizace na ochranu lidských práv.

Koalice Společenství svědomí složená z představitelů různých vyznání, včetně zástupců křesťanů, židů a muslimů, vyzvala dnes polské úřady, aby dovolily poskytnout humanitární pomoc skupině migrantů, tábořících už déle než tři týdny mezi Polskem a Běloruskem, kde trpí "hladem, chladem a lhostejností", uvedla agentura AP. Připomněla, že se premiér Morawiecki v souvislosti s tímto případem zapřísahal, že Varšava nepodlehne "vydírání" z Minsku.

"Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii," prohlásil ministr Kamiński. Migranti, kteří v současnosti uvázli mezi běloruskými a polskými hranicemi, podle něj netrpí hlady, protože dostávají jídlo od běloruských služeb, a mohou svobodně odejít. "Nemůžeme dělat ústupky. Pokud je vpustíme, budeme je mít všude," prohlásil. "Pokud bychom uvolnili hranice, budeme mít statisíce uprchlíků v Evropské unii," varoval Kamiński podle TVN 24.

Vilnius, Riga a Varšava obviňují Minsk, že používá migranty jako zbraň v nevyhlášené "hybridní válce", kterou vede jako odvetu za západní sankce přijaté v reakci na zfalšování běloruských prezidentských voleb z loňského srpna a porušování lidských práv při potlačování protestů, které měly přimět Lukašenka k odstoupení.

Varšava vidí za chováním Minsku i pomstu za to, že v Polsku získala azyl běloruská atletka Kryscina Cimanouská, která se ze strachu z represí po konfliktu se sportovními funkcionáři odmítla vrátit z olympiády v Tokiu do vlasti.

"Není to snadné rozhodnutí. Pravděpodobně je to první výjimečný stav ve svobodném Polsku," připustil Kamiński v narážce na historickou okolnost, že v 80. letech minulého století komunistický režim vyhlásil výjimečný stav, aby potlačil nezávislé odbory Solidarity.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko při dnešní schůzce s náčelníkem celníků podle státní agentury BelTA prohlásil, že Západ "věčně obviňuje" Bělorusko z pašování, ať už cigaret, nebo z nelegální migrace, ale zamlčuje problém s šířením narkotik, zejména syntetických drog, z Evropy do Běloruska.

Lukašenko minulý měsíc na své tiskové konferenci fakticky potvrdil, že jako odvetné opatření v reakci na západní sankce Minsk posílá nelegální migranty do Polska, Litvy, Lotyšska a na Ukrajinu.

"Není třeba používat sankční 'sekery a vidle'. Tím spíš, že mohou mít opačný účinek. To také dnes ukazuje reálná situace, to, o čem se mluví - události na bělorusko-polských, bělorusko-ukrajinských, bělorusko-litevských a lotyšských hranicích,“ řekl Lukašenko 9. srpna podle agentury TASS. Akci uspořádal v den výročí sporných prezidentských voleb, které podle běloruských úřadů vyhrál, ale které zpochybňují opozice a Západ.

Lukašenko odmítl, že by Bělorusko někoho vydíralo nelegální migrací. Současně ale prohlásil, že reaguje na kroky Západu "v rámci svých možností". Pohrozil také, že migranty z Iráku by mohli nahradit "turisté z Afghánistánu".

Polská pohraniční stráž uvedla, že jen v srpnu zaznamenala 3200 pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska.