Polská PGE prý chce obejít nesouhlas Česka s rozšíření těžby uhlí

Uhelná (Liberecko) - Ekologická organizace Greenpeace ČR dnes obvinila polskou firmu PGE, že chce obejít nesouhlas Česka s plánovaným rozšířením hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Greenpeace uvedl, že firma na začátku prosince požádala o prodloužení současného povolení k těžbě platného od roku 1994 o dalších šest let, což by jí umožnilo pokračovat v těžbě. Povolení skončí v dubnu příštího roku, uvedla dnes v tiskové zprávě organizace.

"Prodloužení již existujícího povolení umožní PGE pokračovat v těžbě za tehdejších podmínek, kdy platila jiná pravidla a Polsko nebylo členem Evropské unie. Neumožní jim to ale rozšířit důl za hranici stávajícího dobývacího prostoru," doplnil na dotaz ČTK mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Firma podle něj o své žádosti ostatní účastníky řízení neinformovala. "Upozornili nás na to polští kolegové. Úřady mají na vyřízení měsíc, může se tak stát, že na začátku ledna firma povolení dostane," dodal Hrábek.

Ministerstvo životního prostředí, respektive česká vláda by podle něj měla oficiálně proti postupu polských úřadů protestovat, stěžovat si u Evropské komise a u petičního výboru Evropského parlamentu, aby ochránila zájmy svých občanů.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit ho chce až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obce i Liberecký kraj se proti rozšíření brání.

"V České republice důl Turów ohrožuje zásoby vody pro 30.000 obyvatel Libereckého kraje a lidi žijící v příhraničních obcích trápí prachem a hlukem. Téměř 5000 lidí z České republiky poslalo připomínky v procesu EIA proti rozšíření dolu Turów a do dnešního dne přes 2200 lidí podepsalo petici Evropskému parlamentu, ke které se dále dá připojit na stránkách www.stopturow.org. Na jejich názor PGE s neuvěřitelnou drzostí zvysoka kašle," řekla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová.

V procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) vydala česká vláda negativní stanovisko. Polská firma však podle Greenpeace našla způsob, jak proces obejít. "Firmě PGE zcela evidentně nikdy nešlo o nic jiného, než dosáhnout svého cíle bez jakéhokoli ohledu na lidi žijící v bezprostřední blízkosti dolu a životní prostředí. Skutečnost, že další těžba bude mít drastický dopad na už teď mizející zásoby podzemní pitné vody na českém území, je polské státní firmě evidentně naprosto ukradená," řekl Milan Starec z Uhelné, která bude dolem postižena nejvíce.