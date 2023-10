Polská opozice má podle odhadů výsledků voleb šanci sestavit vládu

Varšava - Polská proevropská opozice má podle odhadů výsledků dnešních voleb do Sejmu, dolní komory parlamentu, šanci sestavit vládu. Nejsilnější stranou sice zůstává národně-konzervativní Právo a spravedlnost (PiS), na většinu potřebnou pro sestavení vlády však zřejmě nedosáhne.

Podle odhadů institutu Ipsos pro televizi TVN24 obsadí opoziční Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice ve 460členném Sejmu 248 křesel. Právu a spravedlnosti připadne 200 mandátů. Ultrapravicová Konfederace bude mít 12 poslanců.

"Vyhráli jsme demokracii, svobodu, vyhráli jsme naše milované Polsko," řekl rozjásaný šéf Občanské koalice a polský premiér z let 2007 až 2014 Donald Tusk. "Tolik let se to nedařilo .... Ale dnes můžeme říct: to je konec špatných časů. To je konec PiS," dodal.

Právo a spravedlnost bylo v Polsku u moci v posledních osmi letech. Zavedlo sporné justiční reformy, kvůli kterým léta vede spory s Varšavou Evropská komise, ovládlo státní firmy a veřejné instituce, včetně veřejnoprávních médií, omezilo práva žen.

"Nedovolíme, aby Polsko ztratilo to, co je nejcennější, tedy nezávislost, právo rozhodovat o vlastním osudu," řekl předseda PiS Jaroslaw Kaczyński. Připustil přitom, že není jisté, zda se jeho strana udrží u moci.