Polská muzea pobouřil údajný vývoz památek z ghetta do Izraele

Varšava/Jeruzalém - Polská muzea zabývající se historii Židů pobouřily zprávy izraelských médií, že památky objevené v místech bývalého varšavského ghetta byly odvezeny do Izraele. Polské úřady tato informace rovněž zaskočila.

Jeden z nejčtenějších izraelských listů Israel Hajom v pondělí napsal o tom, že při stavebních pracích v místech někdejšího varšavského ghetta dělníci objevili vchod do podzemního krytu vybudovaného v dubnu 1943. Kde přesně se nachází, deník ovšem neuvedl. Uvnitř našli zbraně, knihy a další předměty patřící povstalcům. Nejcennějších je ovšem deset modlitebních krabiček se svitky tóry a řemínky tfilin. Podle izraelského deníku jsou asi sto let staré. Jistá izraelská nadace prý tyto památky bez vědomí polských úřadů odvezla do Izraele.

Ředitelé Židovského historického institutu, Muzea dějin polských Židů POLIN a Muzea varšavského ghetta pobouřilo, že "s památkami souvisejícími s holokaustem se zachází v rozporu se zákonem". V otevřeném dopise, ze kterého cituje na svých internetových stránkách televize TVN24, vyzývají všechny, kdo vědí o podobných památkách, aby o nich informovali příslušné instituce. Jedině tak podle nich lze zajistit, že takové předměty "budou správně a profesionálně ošetřené a zachráněné".

Polské ministerstvo kultury a památkáři se o případu dozvěděli z izraelského deníku. Informaci o nálezu nedostala ani radnice varšavské čtvrti Wola, kde stavbaři předměty našli. Památkáři se obrátili na prokuraturu.

V ghettu, které ve Varšavě nacisté zřídili v říjnu 1940, se v katastrofálních podmínkách tísnilo až 450.000 lidí. V dubnu 1943, během poslední fáze likvidace ghetta, zde vypuklo ozbrojené povstání, které nacisté potlačili bezmála až za měsíc. Tato vzpoura se stala symbolem vzdoru i ve zdánlivě marné situaci a největším aktem ozbrojeného odporu Židů během holokaustu.