Polská armáda obdržela první dodávku amerických raketometů HIMARS

Varšava - Polsko obdrželo ze Spojených států první dodávku raketometů HIMARS, které se už osvědčily ukrajinské armádě v boji proti ruské agresi. Polsko modernizuje své ozbrojené síly kvůli obavám, aby se po Ukrajině nestalo dalším terčem Ruska.

Slavnostního předání raketometů na letecké základně ve Varšavě se zúčastnili ministr obrany Mariusz Blaszczak a další vojenští představitelé. Blaszczak zdůraznil, že v bojích na Ukrajině se prokázala hodnota raketometů HIMARS a že Polsko, které je členem NATO, usiluje o pořízení dalších raketometů s cílem získat asi 500 kusů.

"Sledujeme vývoj na Ukrajině a víme, že dělostřelectvo má klíčovou roli ve válce proti ruské invazi," řekl.

Polsko podle smlouvy z roku 2019 zaplatí přibližně 414 milionů dolarů (bezmála devět miliard Kč) za nákup 18 bojových raketometů HIMARS a dvou cvičných odpalovacích zařízení spolu s s municí a souvisejícím vybavením. Součástí zakázky je logistika a výcvik, napsala agentura AP.

Raketomety posílí 1. dělostřeleckou brigádu v severovýchodním Polsku, řekl Blaszczak. "Jejich úkolem bude odradit agresora a posílit polské ozbrojené síly na východním křídle země a NATO," řekl ministr.

V hale ve vojenské části varšavského letiště novináři mohli vidět pět raketometů, které do Polska dopravil nákladní letoun An-124 ukrajinské společnosti Antonov Airlines, napsal server Defence 24. Blaszczak podle něj hovořil o tom, že další raketomety by se měly montovat na podvozky polských kamionů Jelcz. Cílem je podle ministra, aby se v Polsku vyráběla i část raketometů a raket. Doufá, že kontrakt na další raketomety se podaří uzavřít co nejdříve. K prvním raketometům si Polsko objednalo rakety GMLRS o dostřelu 70 kilometrů, jakož i rakety ATACMS o dostřelu 300 kilometrů.

Ve městě Toruň má začít fungovat akademie HIMARS, která bude zajišťovat logistiku, servis a výcvik, a to i pro jednotky z dalších zemí NATO, které mají nebo plánují získat tyto raketomety.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), vyráběný americkou zbrojovkou Lockheed Martin, je vícenásobný raketomet s dostřelem až 300 kilometrů vyvinutý na konci 90. let pro americké ozbrojené síly.

Polsko nakupuje zbraně za miliardy dolarů, zejména od USA a Jižní Koreje, včetně stíhaček, aby modernizovalo své ozbrojené síly. Část vybavení nahradí zbraně, které Polsko poskytlo Ukrajině na obranu proti Rusku, včetně více než tuctu proudových stíhaček MiG-29 sovětské výroby.

Polská pravicová vláda, která bude v podzimních parlamentních volbách usilovat o třetí mandát, dává nákupům širokou publicitu a snaží se Poláky uklidnit uprostřed vojenského konfliktu za východní hranicí země. Loni Polsko obdrželo americký systém protivzdušné obrany Patriot a letos se očekává dodání další baterie. Z USA dorazily také první dodávky tanků Abrams a z Jižní Koreje první dodávky tanků a samohybných houfnic.