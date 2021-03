Polovině dětí s rizikovým chováním se zhoršil prospěch

Praha - Velké problémy s dodržováním režimu dne mají při výuce na dálku děti s rizikovým chováním. Zhruba dvě třetiny z nich tráví nadměrné množství času hraním her či chatováním s kamarády, výuky on-line se jich účastní kolem dvou pětin nepravidelně či vůbec. Víc než polovině se zhoršil prospěch, i když se do výuky zapojovali. Největší problémy mají děti v sedmé a osmé třídě základní školy. Vyplývá to z ankety, kterou udělalo Středisko výchovné péče v Praze na Klíčově mezi svými 130 klienty. ČTK o tom informoval zástupce ředitele střediska, předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař.

Středisko pomáhá dětem, které se neumí vypořádat s problémy, jež ohrožují jejich další osobnostní vývoj. Může jít o problémy ve škole či v rodině nebo různé závislosti a delikventní jednání. Zařízení má v současnosti kolem 800 klientů. Z 30 procent docházeli do ambulancí již před vypuknutím epidemie covidu-19 loni na jaře, zbytek začal chodit později.

Anketa podle Pilaře ukázala, že největší problémy s distanční výukou mají děti s rizikovým chováním v sedmém a osmém ročníku základní školy. Mezi respondenty jich bylo 44 procent. Děti v tomto věku jsou podle Pilaře nejméně motivované, což vyplývá z jejich období puberty a z toho, že se nyní nemohou potkávat s vrstevníky. Výraznější nárůst problémů začíná podle Pilaře už v šestém ročníku. Ve středních školách jsou na tom asi nejhůře první ročníky, a to hlavně ze středních odborných učilišť, kam dlouhodobě chodí víc problémových dětí, řekl.

Velkým problémem se podle něj ukázalo dodržování režimu dne v domácím prostředí jako náhrady za pravidelnou docházku do školy. Kolem 52 procent rodičů uvedlo, že se snažili pro dítě režim vytvořit, ale nepodařilo se jim to. Přibližně 42 procent odpovědělo, že děti režim mají, a šest procent nevědělo. Zároveň 65 procent rodičů sdělilo, že jejich dítě tráví příliš času na mobilu či u počítače mimo výuku. S tímto tvrzením nesouhlasilo 21 procent a 14 procent nevědělo. Některé děti ovšem podle Pilaře hrají hry či chatují s kamarády bez souhlasu učitelů i v době výuky.

"Malý efekt distančního vzdělávání dokazuje velký počet žáků, kteří se prospěchově zhoršili," uvedl. U dětí, které se výuky pravidelně účastnily a zasílaly do školy zadané úkoly, vidí horší známky 55 procent rodičů. Změnu nezaznamenala přibližně třetina rodičů a desetina o prospěchu nic nevěděla.

Anketa rovněž poukázala na nedostatečnou komunikaci mezi učiteli a rodinami. Podle jejích autorů neměla asi čtvrtina dotázaných v případě nesnází možnost konzultovat učivo s konkrétním pedagogem. Někteří učitelé jen bez výkladu zasílali žákům po telefonu či internetu zadání úkolů s termínem, dokdy je mají odevzdat, uvedli.

Dětí s rizikovým chováním v posledních deseti letech přibylo. Počet klientů střediska stoupl od roku 2011 o 69 procent, řekl Pilař. Loni na jaře jich zřejmě v důsledku karantény ubylo, v posledních měsících jejich počet ale opět roste, dodal.