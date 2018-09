Praha - Zhruba polovina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládu, aby Česko přijalo 50 syrských sirotků. Na společné prohlášení, pod nímž jsou podepsáni zástupci všech klubů s výjimkou ANO, upozornila Česká televize. Podle skupiny zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, neboť se ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle. Babiš výzvy k přijetí dětí označil za absurdní a vymyšlenou kauzu a řekl, že Česko má vlastní problémy s dětmi, kterým se nedostává pěstounské péče.

"Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech. Učiňte, prosím, urychleně taková opatření, aby Česká republika mohla být jednou z těch zemí, která dokáže účinně a bezodkladně pomáhat v nouzi nejvyšší," uvádí prohlášení, které má ČTK k dispozici.

Pod výzvu svůj podpis připojilo podle aktualizovaných informací z horní komory 36 senátorů z nynějšího celkového počtu 79. Podepsali ji kromě Štěcha místopředsedové Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL a Jiří Šesták z klubu STAN, předsedové obou těchto frakcí Petr Šilar a Jan Horník, šéf klubu Senátor 21 Václav Láska, exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) nebo předsedové zahraničního, evropského výboru a výboru pro lidská práva František Bublan (za ČSSD), Václav Hampl a Zdeněk Papoušek (oba za KDU-ČSL).

Výzvu podepsal také Lumír Aschenbrenner z ODS. Senátorský klub ODS ve středu v prohlášení k danému tématu zdůraznil, že "Česká republika je samostatný a svobodný stát, který by měl ctít zásady přirozené solidarity a humanity". Vláda by proto podle občanských demokratů měla co nejrychleji přijít s plánem, jak při řešení migrace konkrétně pomáhat. "Žádná politická funkce či obavy o politickou budoucnost nebo výsledky voleb by neměly vést ke zneužívání těchto témat a to včetně návrhů jejich řešení," uvádí se v prohlášení klubu.

V doprovodném dopise k dnešní výzvě senátoři napsali, že kritéria pro přijetí dětí by měla být stanovena jednoznačně tak, "abychom přijímali skutečné sirotky, především malé děti, které jsou nejzranitelnější v těžké životní situaci". "Stejně tak předpokládáme, že by bylo jasně stanoveno, na jakou dobu a za jakých podmínek by si je české rodiny mohly převzít do pěstounské péče s respektováním stávajících českých zákonů," uvedli.

Iniciativa europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) přijmout 50 syrských sirotků vyvolala v posledních dnech silnou veřejnou i politickou reakci. Ve středu o tématu jednali i poslanci.

Babiš dnes prohlásil, že výzva senátorů je pokračováním absurdní kauzy zneužívání dětí pro politický boj. "Díky této pseudoaféře jsem zjistil, že my máme v Čechách 2500 dětí, které chtějí pěstounskou péči a hledají rodiče. To je stejné, jako kdybych já nyní vyzval, aby pomohli našim dětem a aby se o ně postarali," řekl premiér novinářům po neformálním unijním summitu v Salcburku. Experti se podle něho shodují, že syrské děti se chtějí vrátit do své rodné země.

Šojdrová se sejde s Babišem v pátek. Uvedla, že se jednání zúčastní i senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají. Europoslankyně chce Babiše oslovit konkrétním návrhem. Mezi hlavními body plánu je, že program by byl uskutečněn na základě bilaterální spolupráce mezi ČR a Řeckem. Výběr dětí by mělo v gesci ministerstvo vnitra, a to včetně jejich věku.