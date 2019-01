Moskva - Téměř každý druhý Rus cítí zlost a stud kvůli rozpadu Sovětského svazu počátkem 90. let minulého století. Podle agentury Interfax to vyplývá z průzkumu nezávislé sociologické služby Levada. Za výsledky takzvané perestrojky - procesu reforem - bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova z druhé poloviny 80. let se stydí čtvrtina dotazovaných.

Hrdost naopak téměř devět z deseti Rusů pociťuje nad vítězstvím sovětské armády nad nacistickým Německem za druhé světové války. Polovina účastníků ankety je pyšná na úspěchy sovětské kosmonautiky a 45 procent Rusů s hrdostí hodnotí násilnou anexi ukrajinského Krymu.

Podle 88 procent dotázaných by si Rusko mělo zachovat status světové velmoci, desetina Rusů to považuje za zbytečné. Tři čtvrtiny občanů Ruské federace jsou přesvědčeny, že velmocenského postavení jejich země už dosáhla. Opačný názor má 23 procent Rusů.

Mezi důvody k hrdosti se podle agentury Interfax v průzkumu objevila i sláva ruských zbraní a silný prezident. Příčinou nespokojenosti je kromě jiného věčné zaostávání za Západem, chudoba a vzájemná neúcta mezi lidmi.