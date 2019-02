Praha - Polovina pacientů s astmatem podle lékařů neužívá správně předepsané léky. Zapomínají na preventivní, co musí brát denně, užívají jen léky na úlevu. Uvedli to dnes odborníci na tiskové konferenci ke kampani Astma Zero, která si dává za cíl vymýtit u nemocných záchvaty zhoršující jejich stav. Astmatem trpí v Česku podle odhadů asi 800.000 dospělých a 180.000 až 220.000 dětí, jejichž je nejčastější chronickou nemocí. Kolem poloviny o nemoci neví.

"Není nic obtížnějšího než přesvědčit pacienta, který je zrovna bez obtíží, aby dlouhodobě pravidelně bral léky," řekl novinářům Petr Pohunek z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulní nemocnice v Motole.

Příčinou nemoci je chronický alergický zánět sliznice dýchacích cest. Příznaky astmatu jsou zúžení průdušek provázené pískotem při dýchání či kašlem, zejména při zátěži. Pacienti se také budí v noci kvůli potížím s dechem a kašlání. Bez léčby mívají lidé záchvaty těžké dušnosti, které je mohou i ohrožovat na životě. Předcházet jim lze preventivními léky, které pacienti inhalují jednou či dvakrát denně.

"Záchvaty vyplývají z toho, že pacienti a někdy i jejich lékaři podceňují potřebu léčby," doplnil Milan Teřl z Kliniky pneumologie a ftizeologie Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni. Každým záchvatem se také zhoršuje činnost pacientových plic, uvedl. Podle Teřla ale část pacientů spoléhá na úlevové léky, které při záchvatu pomohou, ale preventivní inhalační kortikosteroidy nebere.

"Polovina našich pacientů má každodenní potíže vyžadující úlevovou léčbu. Z nich polovina má záchvaty, které jsou život ohrožující," podotkl. V roce 2016, z nějž pocházejí poslední dostupná data, zemřelo v souvislosti s astmatem 136 Čechů. "Buď neměli astma správně léčeno nebo nedodržovali léčbu nebo se vystavili rizikovému stavu," dodal Teřl. Informace o správné léčbě získají i na webu Astma Zero České iniciativy pro astma.

Dvě třetiny nemocných jsou ženy. Výskyt astmatu v populace razantně stoupl v 80. a 90. letech, v současné době se podle Pohunka zpomalil, ale neklesá. "U dětí bylo vypozorováno, že postupně s věkem se astma zmírní nebo může vyhasnout," uvedl. Lékaři ale zatím neumí určit, proč tomu tak je a u kterého pacienta k tomu dojde. Nemoc se částečně také dědí. Asi desetině pacientů základní léky nestačí, podle Pohunka je pro ně dnes dostupná i biologická léčba.

Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alergiků a astmatiků rostou. Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímiž klienty jsou asi tři pětiny obyvatel, vydala na péči lékařů o alergiky a astmatiky v roce 2011 asi 452 milionů korun, o šest let později to byla částka téměř 579 milionů korun za stejný počet léčených. Naopak klesla částka vydaná na léky. V roce 2011 stály asi 352 milionů korun, loni 195 milionů. Část léků si pacienti hradí sami.