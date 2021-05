Polovina Němců není spokojená s tím, jak vláda zvládla pandemii

Berlín - Více než polovina Němců není spokojena s tím, jak se spolková vláda kancléřky Angely Merkelové vypořádala s pandemií covidu-19. Ve výzkumu agentury YouGov vyjádřilo nespokojenost 54 procent respondentů, uvedla agentura DPA. V srovnání s předchozími průzkumy ale podíl negativních hodnocení klesl. Názory se také velice liší podle stranických sympatií.

Jen šest procent respondentů uvedlo, že bylo velice spokojeno s počínáním vlády kancléřky Merkelové v souvislosti s pandemií. Dosti spokojeno bylo 35 procent respondentů. Místo toho docela nespokojeno bylo 30 procent účastníků průzkumu a 24 procent prohlásilo značnou nespokojenost. Pět procent hodnocení nevyjádřilo.

Ve srovnání s předchozími výzkumy se ale podíl záporných odpovědí snížil. V březnu negativně vládu hodnotily téměř dvě třetiny respondentů.

Názory se také velice různí podle stranických preferencí respondentů. Mezi voliči Křesťanskodemokratické unie (CDU) převážila kladná hodnocení, spokojenost vyjádřilo 62 procent lidí. Ve všech ostatních stranách ale bylo více záporných hodnocení. Nejvíce to bylo u opoziční Alternativy pro Německo (AfD), kde prohlásilo nespokojenost 84 procent voličů.

V rámci spolkového uspořádání Německa má ale centrální vláda ve zdravotnické oblasti relativně omezené pravomoci. Mnohá opatření proto během pandemie musela koordinovat s jednotlivými spolkovými zeměmi.

Epidemie covidu-19 v Německu zpomaluje. Dnes ráno Institut Roberta Kocha (RKI) oznámil, že za předchozích 24 hodin byla nákaza koronavirem potvrzena u 5426 lidí. Minulý týden to bylo přes sedm tisíc. Reprodukční číslo činí 0,72, hodnoty pod jedna signalizují zpomalení šíření infekce. Kumulovaný počet nových případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel klesl na 37,5. V předchozím týdnu to bylo 66,8. Údaj za tento týden ale ovlivňuje fakt, že v pondělí byl v Německu svátek, kdy se obvykle testuje méně. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo za posledních 24 hodin 163 lidí, od začátku epidemie to je 88.350. Během celého trvání pandemie se v Německu nákaza koronavirem prokázala u 3,68 milionu lidí.