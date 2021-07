Polovina mladých Slováků zvažuje odchod do ciziny, hlavně do Česka

Bratislava - Polovina studentů a absolventů vysokých škol na Slovensku zvažuje odchod ze země do zahraničí, a to hlavně do České republiky, kde dlouhodobě mnoho Slováků také studuje a pracuje. Vyplynulo to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO). Jen menší část ze zmíněné skupiny mladých Slováků ale plánuje trvalé vystěhování do ciziny.

"Ty nejzávažnější důvody, které mladé Slováky 'vyhánějí' ze země, jsou především nízká životní úroveň, nedostatečná nabídka pracovních příležitostí. Významným 'spouštěčem' migrace jsou rovněž nefunkční státní a veřejné instituce," uvedl analytik IVO Patrik Velšic.

Do zahraničí lákají Slováky mimo jiné lepší životní podmínky, dále možnost zdokonalit se v cizích jazycích, poznávání jiných zemí a možnosti vzdělávání v cizině.

O odchodu do zahraničí natrvalo uvažují hlavně studenti humanitních a technických věd, jakož i matematiky a informatiky. Opustit zemi plánuje také šestina studentů různých zdravotnických oborů.

Nejvíce, až 22 procent dotazovaných, by si při vystěhování ze Slovenska zvolilo Česko. Na dalších místech skončily Německo, Británie a Rakousko.