Polovina Čechů se podle průzkumu obává své finanční situace

Praha - U poloviny Čechů vyvolávají informace o zpomalování ekonomiky obavy. Začínají se bát o svou finanční situaci a obávají se dopadu na rodinu. Optimistická zůstává třetina Čechů, která si nepřipouští, že by se jich případné zpomalení ekonomického růstu mohlo dotknout. Vyplynulo to z průzkumu Equa bank.

Rostoucí obavy se podle průzkumu začínají promítat do chování lidí. Téměř dvě třetiny uvažují, že začnou nějakým způsobem omezovat své výdaje. Z nich chce letos čtvrtina omezit své výdaje na stravování v restauracích, 22 procent omezit větší výdaje (rekonstrukce, nákup elektroniky, nákup vozu) a po 21 procentech hodlá omezit výdaje na pravidelné nákupy potravin, drogerie a omezit výdaje na zábavu.

Omezování výdajů je dáno i tím, že se lidé začínají obávat o práci. Výrazně větší obavy ze ztráty zaměstnání než před rokem má každý čtvrtý Čech. Ztráty zaměstnání se neobává 56 procent lidí.

Úvahy o omezení výdajů jsou dány i pomalu se ztrácející vírou v růst příjmů. Téměř polovina sice stále věří, že letos vydělá více než loni, ale 38 procent doufá, že vydělá alespoň stejně jako loni, a 16 procent čeká pokles výdělku.

Nahlodávání důvěry v lepší budoucnost se projevuje i v postoji k úsporám. Jen každý desátý Čech neplánuje v porovnání s rokem 2019 letos více šetřit, protože nemá obavy o zhoršení své finanční situace v letošním roce. Téměř čtvrtina má sice obavy ze zhoršení finanční situace, ale nebude více šetřit, protože si to nemůže dovolit. Nejčastěji mají Češi finanční rezervu do 30.000 Kč. Do 50.000 Kč ji má 15 procent dotázaných a do 100.000 necelých 16 procent.

Úspory by byly také první, nač by lidé sáhli, pokud by přišili po dva a více měsíců o příjem. Udělala by to polovina z nich. Každý pátý by poprosil o pomoc někoho z širší rodiny, 17 procent by se spolehlo na podporu v nezaměstnanosti. Pětina Čechů by nevěděla co dělat.