Chang-čou (Čína) - Znakařka Simona Kubová na stovce i polohová štafeta obsadily ve finále mistrovství světa v krátkém bazénu sedmé místo. O medaile bude v Číně znovu bojovat teprve osmnáctiletá kraulařka Barbora Seemanová, jež se dostala mezi elitní osmičku i na stometrové trati. Dvakrát si dnes vylepšila osobní rekord.

Kubová, za svobodna Baumrtová, má z krátkého bazénu ze závodu na 100 metrů bronz z roku 2012 a také dvě evropské medaile. Dnes by musela plavat na hranici osobního rekordu 56,28, aby se prosadila na stupně vítězů. Dohmátla sedmá v čase 57,03. Zlato sebrala maďarské favoritce Katince Hosszúové překvapivě Američanka Olivia Smoligová (56,19), jež byla rychlejší o sedm setin.

Sedmou příčku obsadila Kubová i s polohovou štafetou na 4x50 metrů, kterou dále tvořily Petra Chocová, Lucie Svěcená a Anika Apostalonová. I podruhé dnes vylepšily český rekord, z dopoledních rozplaveb ubraly ve finále dalších 14 setin na nové maximum 1:46,17 minuty.

"Myslím si, že je to dobré, protože před dvěma roky jsme ani do finále nepostoupily. Jsem maximálně spokojená za celý tým a jsem ráda, že jsme to nakonec dokázaly," řekla Radiožurnálu Chocová.

Skvělý šampionát prožívá v 18 letech Seemanová. V úterý byla na dvoustovce osmá a dnes zvládla poloviční trať poprvé pod 53 sekund. Osobní rekord si pak v semifinále vylepšila na 52,71.

"Závod byl úplně neuvěřitelný. Prostě jsem letěla. Jak mám za sebou dvoustovku, tak jsem si říkala, že je to jenom půlka a že nemůžu umřít. Poprvé je to pod 53 sekund, tomu pořád nemůžu uvěřit," uvedla po rozplavbě. Čas pak ještě stlačila a do čtvrtečního finále prošla z posledního osmého místa. Apostalonová, česká rekordmanka výkonem 52,64 z nedávného mítinku v Brně, skončila dvanáctá.

Světovým rekordem vyšperkovaly zlato Američanky v polohové štafetě. Smoligová, Katie Meiliová, Kelsi Dahliaová a Mallory Comerfordová zvítězily za 1:42,38.