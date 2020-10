Polní nemocnice v Letňanech bude určena pro doléčení pacientů

Praha - Vznikající polní nemocnice v pražských Letňanech bude mít v případě využití charakter nemocnice následné péče, umístěni v ní tak budou pacienti na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří ještě budou v karanténním opatření. ČTK to dnes na základě informací z Nemocnice na Bulovce, která bude za zařízení po zdravotnické stránce zodpovídat, řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Výstavbu nemocnice mají na starosti vojáci, od víkendu do hal letňanského výstaviště dovezli asi 280 tun vybavení. Hlavní konvoj z Hradce Králové přijel v pondělí, dnes podle Dvořákové bylo do Letňan dopraveno devět dalších kontejnerů. Zbývajících asi 60 tun materiálu bude přivezeno do pátku. Vše by mělo být připraveno do nedělního odpoledne.

Další vybavení vojáci přivezou ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) ve Štítině na Opavsku. Podle Dvořákové SSHR poskytne například matrace, lůžkoviny, ručníky či pyžama. Nakládání začalo dnes odpoledne a převoz je v plánu přes noc. Ve středu ráno také do Letňan firma Linet doveze prvních 200 postelí, které od ní zakoupila česká vláda.

Nemocnice v Letňanech by měla být spuštěna v okamžiku, když dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. K dispozici v ní bude 500 lůžek, pro intenzivní péči bude vybaveno pouze deset z nich. Dosavadní informaci, že zařízení bude sloužit pro pacienty s méně závažným průběhem nemoci covid-19 dnes Dvořáková upřesnila. "Záložní zdravotnické zařízení bude mít status nemocnice následné péče, to znamená že zařízení bude sloužit pacientům na doléčení, například kteří musí zůstat ještě v karanténě a nelze jim zabezpečit oddělené prostory od zbytku rodiny," uvedla armáda v tiskové zprávě. V nemocnicích je podle zdravotníků nyní nemalý počet seniorů, kteří jsou již vyléčeni, na koronavirus jsou ale stále pozitivní a potřebují péči. Například do domovů důchodců se ale ještě kvůli obavám z nakažení dalších obyvatel nemohou vrátit.

Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. Na místě ale budou nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace polní nemocnice stáhne z jiných nemocnic.

Na její vybudování armáda vyčlenila 60 vojáků. Rozděleni jsou do tří skupin. "Jedna skupina dohlíží na výstavbu logistického zázemí, další skupina na výstavbu odborných zdravotnických pracovišť. Třetí skupina dohlíží na zapojení zdravotnického materiálu a dostavění operačního centra," uvedla armáda. Cena zařízení, které je v Letňanech využito, je asi 750 milionů korun. V částce jsou zahrnuty přístroje, zdravotnické moduly a zázemí pro zdravotnický personál.

Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit zvýšené kapacity kamenných nemocnic.