Polky demonstrovaly před domem Kaczyńského, ten ale nebyl doma

Varšava - Před varšavským bydlištěm lídra vládní strany Jaroslawa Kaczyńského dnes večer demonstrovalo několik stovek žen. Demonstrace byla výrazem vzpoury proti faktickému zákazu interrupcí v této katolické zemi, s nedostupností umělého oplodněním a prenatálních vyšetření či vytváření databáze těhotenství a antikoncepce, považovanou ženami za zavádění státní kontroly nad nimi, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na organizátorky protestu.

Fotogalerie

Kromě demonstrantek dorazilo podle televizního reportéra k domu ve varšavské čtvrti Žoliborz i velké množství policistů. Sám Kaczyňski v předstihu avizoval, že doma nebude, že bude jako obvykle v práci. V místě kvůli manifestaci nejezdily tramvaje.

Akci nazvanou "ránu deštníkem do Kaczyńského" uspořádal feministický spolek Stávka žen symbolicky na výročí dne, kdy Polky před 104 lety získaly volební právo. Demonstrace se podle agentury AP konaly i v několika dalších polských městech.

"Vysmívaly se jim, urážely je, podceňovaly je. Byly bity, vláčeny, vězněny. Naše prababičky efektivně bojovaly za to, co se nám zdá samozřejmé - za volební právo. Ženy, které v roce 1918 tloukly deštníky do plotu a oken vládní vily, byly opravdovými rebelkami. Volební právo si vybojovaly, a ne že je dostaly či obdržely," uvedly organizátorky akce. "Tamta vláda si myslela, že vzpouru deštníků potlačí, stejně jako nynější vládci Polska," dodaly.

Kaczyński na počátku měsíce vyvolal pobouření vyjádřením, že za nízkou porodnost v Polsku mohou mladé ženy příliš holdující alkoholu. "Pokud bude dál přetrvávat situace, že mladé ženy do 25 let pijí stejně jako jejich mužští vrstevníci, žádné děti nebudou," prohlásil třiasedmdesátiletý Kaczyński.

Porodnost v Polsku činila v roce 2020 přibližně 1,4 dítěte na ženu. V České republice to bylo 1,7, v Německu 1,5 a ve Francii 1,8. Kaczyńského odpůrkyně přičítají tuto situaci podmínkám, jaké zažívají za vlády Kaczyńského konzervativní a nacionalistické strany. Kromě porušování ženských práv jde i o vysokou inflaci, nedostupnost bydlení či předškolních zařízení pro děti.

"Nechápu, proč se na výročí získání volebních práv Polek má demonstrovat před mým domem. Vždy jsem byl stoupencem naprosté rovnoprávnosti. Nerozumím tomu," řekl dnes Kaczyński. Dodal, že před jeho domem se demonstrovalo i 13. prosince na výročí vyhlášení výjimečného stavu komunistickým režimem, ačkoliv s tím Kaczyński neměl nic společného.