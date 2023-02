Polívkovo divadlo hledá náhradní prostor, současné sídlo čeká oprava

Brno - Brněnské Divadlo Bolka Polívky se po statické prověrce střechy sice vrátilo do svých prostor na Jakubském náměstí a začne zase hrát, v dlouhodobém měřítku ale zůstává v nejistotě. Střechu sálu čeká rekonstrukce, je plánovaná na příští rok. Divadlo tak ve spolupráci s městem jako majitelem sálu intenzivně hledá prostor, kde bude působit v příští divadelní sezoně. Nic jistého zatím není, řekl dnes novinářům principál Polívka. Rekonstrukce by měla trvat asi dva roky, Polívka se ale obává toho, že se oprava protáhne.

"Hledáme náhradní řešení, je to otázka jednání, co nám kdo nabídne, co si vyhledáme, co bude 'sjízdné', a co nebude - je to teď trochu jako na sjezdovkách se sněhem," popsal nejistotu Polívka. Rád by našel náhradní prostor rovnocenný současnému sálu. V příští sezoně divadlo oslaví 30 let činnosti. "Chceme udělat slavnostní sezonu - a nevíme kde," konstatoval Polívka.

"S největší pravděpodobností zůstaneme hrát v budově divadla za kostelem svatého Jakuba do poloviny června. Poté se přesuneme do amfiteátru na brněnskou Kraví horu. Zvažujeme ale i variantu, že nadcházející ročník Letní scény odstartujeme o dva týdny dříve," uvedla projektová manažerka divadla Simona Kostrhunová.

Co bude od září, zatím nikdo neví. Divadlo sice připravuje dramaturgii na příští sezonu, zatím ale netuší, kde ji odehraje. Záleží jednak na výsledcích dalších stavebně-technických a materiálových průzkumů současného sál, jednak na výsledcích hledání alternativního prostoru a jednání s městem jako pronajímatelem.

Objekt, ve kterém je sál Divadla Bolka Polívky - a pod ním ještě sál kina Scala - vznikl zhruba před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu. Při přípravě rekonstrukce střechy objevili stavbaři trhliny, u kterých si nebyli jistí stářím a závažností. Necelé dva týdny zůstávalo divadlo i kino zavřené, v objektu pracovali statici, instalovali meřicí přístroje. Ode dneška je divadlo zase v provozu.

"Podle odborníků žádné nebezpečí nehrozí, prostory divadla navíc neustále monitorují speciální přístroje," uvedla Kostrhunová. Divadlo pokračuje i v přípravě nové inscenace Kati s premiérou 31. března.