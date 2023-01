Politologové: Zproštění obžaloby může Babišovi pomoci hlavně v druhém kole volby

Praha - Zproštění obžaloby v kauze Čapí hnízdo může podle politologů pomoci bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) zejména v druhém kole prezidentské volby, sdělili ČTK. Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu může rozhodnutím soudu u voličů padnout psychologická a morální bariéra.

Pražský městský soud dnes bývalého premiéra Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou nepravomocně osvobodil. Podle soudce Jana Šotta se v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, neprokázalo, že by skutek popsaný v obžalobě byl trestným činem. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

"Skutečnost, že soud Andreje Babiše zprostil obžaloby, mu může napomoci především ve druhém kole. Zejména pokud se mu podaří vyportrétovat protikandidáta/protikandidátku jako jednoznačné reprezentanty současné vlády," napsal ČTK Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Podle Romana Chytilka z Národního institutu SYRI Babišovo zproštění neovlivní výrazněji jeho vyhlídky v prvním kole prezidentské volby. "Babiš sám vede kampaň systematicky jako referendum o vládě, nestaví v ní do popředí svou osobnost, se kterou je spojena i řada dalších kontroverzí. V průzkumech, v nichž byla dlouhodobě 'započítána' okolnost jeho soudního řízení, trvale už teď figuroval na postupovém místě," uvedl.

Rozsudek ale podle něj může posílit Babišovy vyhlídky ve druhém kole. "Zvětšuje mu mírně šanci, že získá hlasy od jiných než skalních voličů, kteří už teď jeho prezidentskou kampaň nebudou spojovat se ziskem imunity," dodal Chytilek v tiskové zprávě.

Pokud by byl Babiš odsouzen, nezměnilo by to v souvislosti s jeho prezidentskou kandidaturou téměř nic, míní Mrklas. Zproštění obžaloby ale pro expremiéra může mít naopak významný důsledek, že pro mnoho voličů může padnout morální bariéra, řekl ČTK. Události podle Mrklase Babišovi nahrávají a potvrzují jeho pozici favorita.