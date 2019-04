Praha - Jmenování ministryně financí Aleny Schillerové a budoucího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (oba za ANO) vicepremiéry je podle politologů oslovených ČTK projevem otočení vlády směrem k hospodářským tématům v souvislosti se zpomalením ekonomiky. Politolog Ladislav Mrklas považuje za pozoruhodné, že místopředsedy vlády budou dva ekonomové, nedivil by se vzniku obdoby někdejší Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes oznámil, že dosavadního místopředsedu kabinetu Richarda Brabce vystřídají Schillerová a Havlíček. Jejich jmenování k 30. dubnu již podepsal prezident Miloš Zeman. Podle politologa Josefa Mlejnka může změna signalizovat snahu posílit ekonomickou pozici vlády. "Možná to souvisí s tím, že hospodářský boom začíná končit, tempo růstu zpomaluje, takže se čekají nějaké hospodářské problémy," uvedl. Vláda tak může chtít politicky a personálně dát najevo, že ekonomice bude věnovat větší pozornost.

Také Mrklas vidí v Babišově rozhodnutí snahu premiéra, ANO a vlády otočit pozornost k ekonomice. "Hovoří se o tom, že zpomaluje růst ekonomiky, že se rozpočet dostává do napjaté situace. Zároveň vláda udělala už řadu velmi sociálních levicových kroků a Andrej Babiš cítí, že jestli existuje nějaký uvolněný prostor, tak je to ve středu a pravém středu," konstatoval.

Za pozoruhodné považuje to, že budou vicepremiéry dva ekonomové. Nedivil by se, kdyby vznikl nějaký útvar, ve kterém by se scházeli a radili ekonomičtí ministři. "Třeba i se zapojením dalších odborníků, jakási variace na někdejší NERV. Očekávám, že to nebudou ojedinělé kroky, že bude následovat něco dalšího," uvedl. Mlejnek míní, že funkce vicepremiéra posílí Schillerovou a Havlíčka v očích veřejnosti. "Dává to trochu větší váhu tomu, co dělají, (než kdyby byli jen ministry)," řekl.

Mlejnek nechtěl spekulovat, co znamená ztráta funkce místopředsedy vlády pro Brabce. "Spíš se mi zvenčí zdá, že jsou důležité ty resorty, že ministři financí a průmyslu budou vicepremiéry. Nemusí se to možná týkat pana Brabce jako takového," uvedl. Podle Mrklase se možná ANO upozaděním "nejvýše postaveného politika" po Babišovi snaží obnovit zdání, že je nepolitickým hnutím. "Samozřejmě to v žádném případě není pravda, dávno není hnutím, je to strana vůdcovského typu," řekl.