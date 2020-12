Politologové: Zásadový postoj KSČM k rozpočtu souvisí s volbami

Praha - Za zásadovým postojem komunistů k rozpočtu jsou podle politologů volby do Sněmovny v příštím roce. V předvolebních průzkumech se KSČM dlouhodobě pohybuje na hranici volitelnosti, potřebuje se tak vymezit a ukázat zásadový postoj, míní politologové, které oslovila ČTK. Zároveň ale předpokládají, že návrh rozpočtu na příští rok nakonec dolní komora schválí. Zatím ale menšinová vláda ANO a ČSSD dojednanou podporu pro jeho schválení nemá. Komunisté, kteří kabinet v dolní komoře tolerují, podmiňují své hlasy přesunem deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy. Hlasování je odloženo do pátku.

Komunisté podle politologů cítí, že je potřeba dát o sobě výrazněji vědět. Proto se KSČM v poslední době mnohem více vyhraněněji profiluje vůči vládě. "Předpokládám, ze podobnou strategii uvidíme u KSČM s blížícími se volbami častěji," uvedl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.

"Ta jejich situace je s hlediska podpory veřejnosti opravdu svízelná, já bych řekl, že vlastně bojují o život, proto se snaží na poslední chvíli udělat něco, čím by mohli zabodovat mezi svými voliči a co by jim zároveň otevřelo prostor pro získání části voličů, kteří od nich odešli," řekl ČTK Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.

Politolog Jan Kubáček si ale není jistý, zda snaha seškrtat miliardy ministerstvu obrany, komunistům ve výsledku pomůže. Míní, že voliči KSČM slyší spíše na sociální argumenty či prohlubování pomoci, ale ne na otázku zbrojení a v podstatě hrozbu rozpočtového provizoria. "Komunisté kuriózně argumentují pravicově, a to si myslím, že bude zádrhel před jejich voliči, že oni vlastně na (premiéra) Andreje Babiše používají pravicovou rétoriku," podotkl.

Přesto se Mrklasem s Kubáčkem domnívají, že na provizorium nedojde a návrh rozpočtu bude s největší pravděpodobností schválen. Buď to podle nich umožní sami komunisté nebo nezařazení poslanci. Mrklas připomíná, že je i velký tlak na ostatní politické strany a že před svátky poslance čeká ještě další důležité hlasování, a to o zrušení superhrubé mzdy a nouzovém stavu.

"Bude to i taková zatěžkávací zkouška pro soudržnost dvou nově vytvořených koalicí, protože tam určitě existují různé názory na celou řadu věcí. V zásadě můžeme říci, jestli přežijí teď ty dva týdny, tak přežijí do voleb," uvedl s odkazem na koalici Pirátů a STAN a koalici ODS, lidovců a TOP 09 pro parlamentní volby v příštím roce.

Každá strana hledí, jak dopadnou volby a jejich strategie tomu teď bude podřízena, uzavřeli politologové.