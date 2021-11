Politologové: Vznik ministerských postů je logický, když vládu skládá pět stran

Praha - Vznik nových ministerských postů v kabinetu, který sestavují koalice Spolu a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) je logický z pozičního hlediska, neboť v nové vládě bude pět subjektů. Uvedli to dnes politologové oslovení ČTK. Nové posty podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně dávají smysl i vzhledem k obsahové stránce.

Koalice se v úterý dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. O dokumentech budou jednat v příštích dnech vedení pěti subjektů. Podepsat koaliční smlouvu i programové prohlášení chtějí strany v pondělí. Kabinet bude mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. Nynější vláda ANO a ČSSD vznikla s 15 členy.

Přidání nových ministrů bez portfeje má podle Kopečka dvojí politickou logiku. Jednak se řídí obsahovou stránkou věci. U ministra pro evropské záležitosti to dává smysl vzhledem k tomu, že Česko bude v druhé polovině příštího roku předsedat Radě EU. "Podobně vzhledem k nekvalitě řady legislativních návrhů, které plynuly v minulém volebním období z vlády do Sněmovny (viz extrémní příklad pandemického zákona), dává funkce ministra pro legislativu smysl, aby se předešlo opakování této situace," poznamenal. Ministr pro vědu a výzkum pak podle něj odráží jednu z priorit nové vlády.

"Druhá logika těch tří nových ministrů je poziční. Vládu bude tvořit pět politických stran, a dává proto smysl, aby se rozdělovalo víc vládních pozic než v předchozím kabinetu se dvěma stranami," dodal Kopeček.

Podle Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy mají ministři bez portfeje tu výhodu, že se nezakládá nový úřad. Proto se dají obhájit i ve světle požadavku na úspory. "A tyto posty jsou výhodné i proto, poněvadž 'rozesadit' kandidáty pěti stran do vládních funkcí není snadná věc," shodl se s Kopečkem.

Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadnou vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti.

"Rýsující se velký poziční zisk Pirátů zjevně odráží vyjednávací schopnost jejich společné volební koalice se Starosty. Kdyby jednali Piráti samostatně, nikdy by takový poziční zisk neměli šanci dosáhnout," uvedl Kopeček na dotaz k pozici Pirátské strany, která získala ve volbách pouze čtyři poslanecké mandáty, zatímco STAN 33. Podle Kopečka je zajímavá vládní nabídka silným argumentem, aby celostátní fórum Pirátů vstup do vlády i přes nechuť části členů schválilo.

"Pokud jde o Piráty, tak je asi nutné připomenout, že jejich voliči přispěli k celkovému výsledku koalice Pirátů a STAN zhruba polovinou hlasů, čili z tohoto hlediska mají na ministerstva nárok, avšak početně slabý poslanecký klub bude vždy nad legitimitou takového přídělu klást velký otazník," doplnil Mlejnek.