Politologové volební průzkumy nepřeceňují, vidí tři favority na vítězství

Praha - Průzkumy podpory stran by se půl roku před podzimními sněmovními volbami neměly podle politologů oslovených ČTK přeceňovat. Šanci na volební vítězství mají hnutí ANO, koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN), ale stále i konkurenční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), míní. ANO v posledních průzkumech agentur Median či Kantar ztratilo první pozici, podle politologa Ladislava Mrklase pro Piráty a STAN možná přišlo vedení příliš brzy a dříve, než sami čekali.

Podle posledního průzkumu Medianu by vyhrála volby koalice Pirátů a STAN se 27,5 procenta hlasů, ANO by získalo 24,5 procenta, Spolu 17,5 procenta. Mrklas míní, že rozhodnuto ještě není nic. "Kterýkoliv z těch tří subjektů může volby vyhrát a pořadí může být libovolné," řekl ČTK. Obdobný názor má i politolog Lubomír Kopeček, nynější pořadí by nepřeceňoval. "Poslední rok ukazuje, že podpora stran se může výrazně měnit," uvedl.

Do výsledků může podle Kopečka promluvit vedle změny preferencí voličů také to, zda dorazí k volbám. "Týká se to i koalice Pirátů a STAN, kde je zjevné, že mnoho mladých voličů, kteří jsou v její podpoře nejdůležitější, si není jistých, jestli k volbám opravdu přijdou," dodal. Mrklas řekl, že pro Piráty a STAN přišlo první místo možná dřív, než sami čekali. "Což je pozitivní v tom, že tu může nastat efekt sněhové koule," řekl. Na druhou stranu se na uskupení mohou víc zaměřit novináři a veřejnost a víc upozorňovat na případné problémy.

Spolu v průzkumech mírně zaostává, podle Kopečka však nic nenasvědčuje tom, že by se měla koalice rozpadnout. Mrklas řekl, že v jednotlivých stranách budou jistě zaznívat i hlasy proti koalici. "Budou tam skupinky, které budou na sebe upozorňovat a připravovat se na to, co když to nevyjde, aby se mohly postavit do pozice - my jsme to říkali. Ale nemyslím, že by to tu koalici mohlo roztrhat," uvedl.

Koalici Spolu podle Mrklase nenahrává, že se na rozdíl od Pirátů a STAN nedostala do pozice lídra, a nemůže tak na sebe strhnout takovou pozornost. U konkurenční koalice navíc působí jako sjednocující prvek postava předsedy Pirátů Ivana Bartoše, dodal. "Pro voliče je pravděpodobně poměrně přijatelný kandidát na premiéra," řekl. Hrany sporů v koalici Pirátů a STAN navíc podle něj otupilo, že se uskupení dostalo do pozice největšího vyzyvatele ANO.

Koronavirová krize ještě snížila koaliční potenciál ANO, míní Kopeček. "Už před pandemií nebyl vysoký kvůli trestnímu stíhání a dalším kauzám spojeným s Andrejem Babišem, teď je velmi malý," uvedl. Naopak u konkurenčních koalic pandemie zvýšila ochotu se domluvit, řekl. "Zvláště viditelné je to mezi ODS a Piráty. Tím netvrdím, že případná povolební dohoda mezi těmi dvěma koalicemi bude snadná," řekl. Spolu a pirátskou koalici tmelí snaha odsunout Babiše do opozice, pro premiéra je důležitější než první místo v průzkumech podpora prezidenta Miloše Zemana a pověření sestavit vládu po volbách.

ANO podle Mrklase ztratilo podporu hlavně kvůli pandemii. "Byla tu řada chaotických rozhodnutí. Premiér chvílemi jako by vůbec nedržel kormidlo, chvílemi ano, ale to byly okamžiky, kdy se rozhodovalo nejvíc chaoticky," vysvětlil. Padla podle něj image Babiše jako schopného manažera, který si poradí i s krizovou situací. Babiš se bude před volbami snažit zrychlit tempo očkování proti covidu-19, ale také hledat témata v širších souvislostech. Snažit se bude podle Mrklase posbírat malé segmenty voličů, různé desetiny procent, které celkově složí potřebná procenta.

Podle Kopečka by bylo divné, kdyby se propad důvěry ve vládu nepromítl i v pokles podpory vládních stran. Za nižší důvěrou v kabinet vidí především zmatenou komunikaci a vládní neschopnost. "Je dobré ale vnímat, že koronavirová situace se zjevně začíná zlepšovat, což může být pozitivní pro důvěru vlády. Dává to ANO a snad i ČSSD příležitost vylepšit si image a tím i volební výsledek. Za půl roku tak může být situace o dost jiná, než teď naznačují některé průzkumy," podotkl.