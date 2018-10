Praha - Jednoznačným vítězem senátních voleb je ODS, úspěchem skončily také pro STAN. Velkým poraženým je naopak hnutí ANO a pokračuje propad ČSSD, uvedli politologové, které oslovila ČTK. Všímají si rovněž ztrát lidovců, pro stranu je to podle nich varování. Nízká volební účast je ve druhém kole senátních voleb dlouhodobým trendem, dodávají.

ODS získala z 11 účastí ve druhém kole deset křesel, bude tak mít 16 senátorů stejně jako STAN. Vládní ANO a ČSSD získaly tentokrát jen po jednom senátorovi a v horní komoře parlamentu dohromady obsadí 20 křesel z 81. Lidovci obhajovali tři mandáty, získali ale jen dva včetně Jiřího Čunka, který na Vsetínsku vyhrál už před týdnem v prvním kole. Poprvé od roku 1996 nebude mít v horní komoře žádného zástupce KSČM.

Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze označil volby za jednoznačný triumf opozice. "Ale u ní se zase ukazuje, jak je roztříštěná. Kromě ODS, která získala zdaleka nejvíc mandátů, tam každý získal nějaké zastoupení," uvedl. Volby podle něj potvrdily velkou krizi tradiční levice v podobě porážek ČSSD a KSČM.

Hnutí ANO je politické uskupení, které nemá voliče jednoznačně na své straně, míní Mrklas: "Jde ve šlépějích některých uskupení, která dřív dokázala vyhrávat parlamentní volby, ale ve všech ostatních utrpěla porážky, protože nezmobilizovala," dodal.

Politolog Josef Mlejnek z Katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uvedl, že ODS je na vzestupu a vracejí se jí voliči. Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci míní, že senátní volby potvrdily pozici ODS jako nejsilnější pravicové strany.

Všichni si ale všímají ztrát lidovců. "Pro výsledek KDU-ČSL je důležité to, že dva obhájené mandáty jsou v jejich tradičním baštách, tedy Zlín a Vsetín. Jinde ale neměli schopnost získat senátorské křeslo," řekl Mlejnek. Mírným překvapením je podle něj možná to, že v Náchodě nezískal mandát předseda strany Pavel Bělobrádek. Prohrál s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS).

Mlejnek upozornil, že Náchodsko je oblast, kde mívali lidovci dobré výsledky. Neuspěl ani bývalý ministr kultury Daniel Herman na Chrudimsku. "Pro KDU-ČSL to znamená výrazné varování, že musí něco změnit, protože voliče ztrácí a udržuje si je jen v tradičních moravských baštách," uvedl Mlejnek. Bělobrádek už oznámil, že na březnovém sjezdu strany nebude obhajovat post předsedy. Podle Mlejnka by mohl mít silnou pozici případně Jiří Čunek, pokud by se rozhodl kandidovat.

Volební účast byla pouze necelých 16,5 procenta. Podle politologů je to dlouhodobý trend. Účast v prvním kole je prý zkreslená tím, že se konalo společně s komunálními volbami. "Ve druhém kole se volí jen na třetině území, což je problém, protože volby nejsou intenzivně komunikovány v celé zemi, takže zájem voličů oslabuje," řekl Lebeda.

V týdnu po obecních volbách se navíc média podle něj zaměřují hlavně na vyjednávání o koalicích a druhé kolo senátních voleb je upozaděné. Všímá si toho, že kandidátům do horní komory ve většině případů proti první kolu ubyly hlasy. "Pro úspěch tedy není klíčové co nejvíce nových hlasů získat, ale co nejvíce si jich udržet," dodal.