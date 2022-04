Politologové: Středula by v případě kandidatury na Hrad některé voliče oslovil

Praha - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula by v případě kandidatury na prezidenta ČR měl šanci oslovit některé voliče, například levicově orientované nebo seniory, soudí politologové oslovení ČTK. Podle nich ale záleží na tom, jakou by měl kampaň a jak by se coby prezidentský kandidát prezentoval. V předvolebním boji se podle politologů mohou mimo jiné ukázat Středulovy případné slabiny, protože by musel odpovídat i na jiné otázky, než na jaké odpovídá nyní jako odborový předák.

Prezident Miloš Zeman na sjezdu ČMKOS požádal odboráře, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili. Podle něj by byl jedním z nejsilnějších kandidátů.

Politologové Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu a Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se shodli, že Středula má šanci do předvolebního boje zasáhnout a oslovit voliče. Podle Mrklase by v takovém případě útočil na voliče, se kterými počítá bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Ten je dlouhodobě považovaný za jednoho z největších favoritů, kandidaturu zatím ale neoznámil. "Jestli by Babiše dokázal ohrozit, to si jist nejsem, záleží, jakou by měl kampaň," řekl ČTK Mrklas.

Podle Mlejnka má Středula šanci oslovit voliče zejména, pokud by kampaň pojal jako sociální ochránce. Současně uvedl, že Středula jako šéf odborů může být v politice úspěšný, jeho dosavadní vystupování naznačuje, že má politický talent. Ale to je jen předběžné vstupní plus, řekl ČTK Mlejnek a doplnil, že otázkou je, jak se bude prezentovat po vstupu do politického ringu. "Mohou se ukázat jeho slabiny," uvedl Mlejnek s tím, že Středula by například nemusel být silný v otázkách, ke kterým se nyní jako odborář nevyjadřuje.

Mlejnek současně doplnil, že se těžce hodnotí něčí šance, když se neví, kdo bude kandidovat. Zájem o účast ve volbách mají více než dvě desítky kandidátů, například podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, senátor Marek Hilšer, podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, advokátka Klára Long Slámová, někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert. Za největší favority jsou dlouhodobě považováni Babiš a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Mrklas by za sebe Středulovi poradil, aby do prezidentských voleb nechodil, ale spíš se stal lídrem levice, který v Česku chybí. Zemanovu výzvu odborářům ohledně případné Středulovy kandidatury na Hrad považuje Mrklas za taktickou záležitost. Babiš v uplynulých měsících udělal kroky, které Zemana "naštvaly", a to je výsledek, možná varování, odůvodnil svou domněnku.

Nicméně pokud by do prezidentské volby šel vedle Babiše a Středuly i Pavel a kandidát vládní koalice, bude to podle Mrklase zajímavý souboj. Připomněl však, že to bude zhruba až za rok, a to může být politická situace jiná než nyní. Mlejnek v této souvislosti zmínil rusko-ukrajinský konflikt, který zasáhl do současné politické situace. Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, což je podle něj i důvod, proč někteří s oznámením kandidatury otálí.

Středula svou účast v prezidentské volbě podle svého vyjádření zvažuje a na prezidenta by kandidoval po získání podpisů občanů. Odborářům dnes na sjezdu odborů řekl, že podmínkou jeho zapojení do volby bylo obhájení předsednické funkce v ČMKOS a že o hlasy členů odborů extrémně stojí.